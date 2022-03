Adam Levine, de Maroon 5, complace a fans en el Foro Sol

Maroon 5 arrancó su gira por Latinoamérica esta noche en el Foro sol de la Ciudad de México, con un concierto de 90 minutos con el que complació a los 51 mil asistentes al tocar gran parte de sus éxitos. Además, Adam Levine también deleitó la pupila de sus fans al quitarse la playera en el último tema de la velada.

Con algunos minutos de retraso el show comenzó y desde el primer momento calmó los ánimos de algunas personas, que ya silbaban, exigiendo la presencia del grupo en el escenario, pero en cuanto sonaron los acordes de “Moves like Jagger”, cerca de las 21:30 horas, el grito ensordecedor de las miles de personas ahogó cualquier gesto de molestia.

La fiesta apenas comenzaba con “This Love”, tema de su disco “Songs About Jane”, que este 2022 cumple 20 años, de ahí que fuera cantada de principio a fin la letra. Adam salió luciendo una chamarra y pantalón negros; su guitarra parecía un accesorio más, la cual usó para tocar “Stereo hearts” y cualquier movimiento que hacía, motivaba los gritos de los presentes.

“¿Cómo están? Nosotros somos Maroon 5. Es bueno estar de regreso, los extrañamos mucho”, dijo Levine al saludar a sus fans chilangos, a quienes deleitó en el mismo lugar a principios de 2020, semanas antes del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Y a diferencia de ese concierto, esta vez el Foro Sol no lucía a su máxima capacidad.

Foto: Especial

Para “Animals”, Adam se quitó la chamarra negra para quedarse con una camisa del mismo tono con estampados blancos, y que como avanzaban las canciones se iba desabrochando los botones; para “What lovers do” ya solo tres, estaban aún sujetos.

El vocalista del grupo caminaba de un lado a otro por el escenario y recorría la pasarela que estaba ubicaba en medio del público, a nivel de cancha, mientras que en las tres pantallas centrales se proyectaban sus movimientos que seguían provocando a sus fans, especialmente cuando movía la cadera o tocaba la guitarra, como en “Wait” y “Maps”.

“¿Cómo se sienten hoy? Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, quisiera hablar español, pero lamento informarles que es terrible, horrible (palabra que si pronunció en dicho idioma). ¿Van a cantar con nosotros?”, mencionó Levine antes de interpretar de manera acústica su hit “Payphone”.

Además de consentir a sus seguidores con clásicos, también cantaron sencillos de su más reciente disco “Jordi”, como “Lost” y “Beautiful mistakes”, las cuales dieron un descanso a la gente que había estado de pie y bailando.

La fiesta siguió con “Don’t wanna know”, “Cold”; mientras el final de la velada se acercaba, presentaba a sus compañeros según el solo que tenían en cada rola. Así llegó al cierre del show com “Girls like you”.

Sin embargo, ante los gritos (algunos pedían que se quitara la ropa) y aplausos del público, la banda regresó para tocar “Memories” y “She will be love”, y aunque ya solo tenía un botón sujetando su camisa, dejando ver los tatuajes de su pecho, no se la quitaba.

El gran final llegó con “Sugar” y para deleite de los presentes, por fin se quitó la camisa, lo que provocó una ola de gritos, aún más fuerte de los que ya habían sonado toda la noche. “Gracias México”, dijo Levine antes de despedirse.

La banda estadounidense se presentará también en el festival Pa’l Norte en Monterrey este viernes.

dhfm

Seguir leyendo:

¿Ya se olvidó de México? Belinda ya habla como española y levanta polémica en redes | VIDEO

Bichota: Ni el embarazo impide que Rihanna derroche sensualidad con sus outfits | FOTOS

Evaluna y Camilo: ¿Por qué su bebé no llevará el apellido Montaner?