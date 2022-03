¡Como Gabriel Soto! Famosa actriz se niega a cantar en vivo en el programa Hoy

Este lunes 28 de marzo, estuvieron como invitados en el programa Hoy los protagonistas de la nueva telenovela “La Herencia”, Michelle Renaud y Matias Novoa para promocionar el arranque de esta historia la cual comienza hoy en punto de las 20:30 hrs.

En entrevista con las conductoras del programa Hoy Michelle reveló estar soltera al igual que Matías pues Galilea Montijo y Martha Figueroa aseguraron que hacían una bonita pareja, sin embargo, la bella actriz aseguró que por el momento no quiere una relación con nadie pued quiere seguir soltera.

En esta entrevista nos enteramos que además de ser una muy buena actriz y madre, Michelle Renaud también canta, así como lo lees y como muestra es que interpreta el tema de salida de la telenovela que protagoniza.

“¿Imagínense lo feliz que estoy? ¡Ay! Bueno, hicimos una canción Jessie Uribe y yo que se llama ‘Regálame un instante’, es mi sueño y la gente que me conoce sabe que no nací para eso, pero nací para soñar con eso y se me cumplió gracias a que Juan Osorio y Roy Rojas me dijeron ‘va…’, la canción es hermosísima no porque la cante yo…” dijo Michelle Renaud