"Me ponían a hacer su trabajo": Nahima Choura se lanza contra sus excompañeras Vanessa Huppenkothen y Georgina Holguín

Nahima Choura reapareció ante las cámaras para hablar de su experiencia en la televisión y aprovechó la ocasión para tocar temas polémicos de sus compañeras en el medio.

Fue en el programa de la cadena Multimedios, SNSerio, conducido por Adrián Marcelo en donde Choura asistió como invitada y aunque al principio habló a grandes rasgos de lo sucedido, fue más adelante cuando hizo un señalamiento más directo.

“Llevaba muchos años picando piedra y chambeaba y chambeaba y no me salían las cosas. Me tocó ver a muchas compañeras que me rebasaban por la derecha y me decían ‘es que ella es más bonita que tú, tú eres reportera, tienes que chambear, ella es imagen'” dijo la exconductora a quien se le apodó "Lady Televisa" en algún momento.

Fue entonces que señaló a Vanessa Huppenkothen y a Gina Holguín cuando se le pidió que diera el nombre de alguna de las conductoras: "Gina Holguín y Vanessa Huppenkothen. Esa fue mi molestia, me ponían a hacer su trabajo, ellas solo ponían el microfonito y solo movían la cabeza. Yo hacía la entrevista. Después de quejarme por trabajar doble y me pagaran por una, me quitaron del camino."

Sin embargo, intentó aligerar lo que acaba de decir y agregó que Vanessa habla cinco idiomas y que con ella no tiene ningún problema, pues incluso trabajaron juntas recientemente.

Y es que una de sus quejas fue que supuestamente una de sus excompañeras no estaba del todo preparada para trabajar como reportera: "¿tú qué opinarías de alguien que entrevista a jugadores de la NBA y NFL y no habla inglés?”.

Choura inició su carrera en Televisa Deportes en 2012 con una capsula en el programa "La Jugada", el éxito comenzó a llegar poco a poco, incluso cubrió el Mundial de Brasil en 2014.

El apodo de "Lady Televisa" se le adjudicó cuando diversos medios de farándula publicaron que la exconductora supuestamente tenía una actitud de "diva" con los demás en los foros.

