Desde la piscina Ninel Conde presume cinturita y coqueto look de playa: FOTO

Ninel Conde es una de las famosas que se unió a la plataforma Only Fans, donde comparte contenido exclusivo para sus millones de seguidores, pero no por eso deja de consentir a sus fanáticos de otras redes, como lo demostró recientemente al presumir cinturita con un coqueto look de playa y desde la piscina.

"El Bombón Asesino", como también le llaman, hace unas semanas abrió su cuenta de OnlyFans, algo que sus millones de seguidores esperaban desde hace tiempo, pues la actriz y cantante se ha caracterizado por lucir una esbelta y curvilínea figura con atuendos atrevidos que encienden las redes.

Aunque en diversas ocasiones se ha visto en medio de la polémica por sus cambios físicos, pues se especula que se ha sometido a diversos tratamientos estéticos y cirugías, o que no ha confirmado, la realidad es que cada día sorprende con el cuerpazo que presume.

Ninel Conde presume cuerpazo en coqueto bikini

Fue este martes cuando Ninel publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen 5.1 millones de fans, una foto en la que se luce desde una piscina y presume su pequeña cintura y torneadas piernas vistiendo un sensual traje de baño blanco de dos piezas.

Ninel Conde conquista las redes y a sus millones de fans. Foto: IG @ninelconde

"Si tengo que darles un consejo, es que hagan eso que quieren. Así, sin pensarlo mucho. Si está en tu mente y no dejas de darle vueltas, probablemente valga la pena intentarlo, sin miedo! La vida es muy corta para no hacer eso que nos llena", fueron las palabras con las que Conde acompañó la imagen.

En la instantánea se puede ver a la cantante y actriz, de 45 años, luciendo su admirada figura y disfrutando de un momento de paz mientras flora en una alberca. Con su cabello en el agua, y sus manos sobre su cabeza, Ninel Conde posó con mucho estilo y presumió su coqueto look, ideal para playa o un día de descanso en la piscina.

