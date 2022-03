Arriba del escenario: Ninel Conde eleva la temperatura con sus curvas

Días atrás Ninel Conde fue cuestionada por Lorea Herrera, con quien tienen una enemistad de hace años. En diversos medios de comunicación y en redes sociales se especuló que la condición que puso Herrera en su contrato para formar parte del reality show La Casa de los Famosos indicaba que Nienl no podía ser solicitada para la segunda temporada.

“ Si puedo evitarla, pues la evito y ya, porque no está padre porque soy una mujer muy educada que saludo siempre a la gente y procuro tener una sonrisa para todos los demás, pero pues a ella no la saludaría ni tendría una sonrisa para ella, porque yo no quiero ser falsa”, expresó sobre Ninel Conde, la actriz.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram Ninel Conde

A principios de este año, El Bombón Asesino, como se la conoce a Ninel Conde acudió como invitada especial al programa El Gordo y La Flaca para hablar sobre el lanzamiento de su página de contenido exclusivo. “Cuando muchas personas escuchan OnlyFans piensan que solamente es contenido explícito o desnudos, hay mucho contenido que se puede hacer”, declaró en febrero.

El pasado martes 15 de marzo Ninel Conde posteó una foto suya arriba de los escenarios donde mostró lo bella que luce y que posee grandes atributos para codearse con las mujeres más bellas del mundo. Con vestido largo con flores, que sujeta con una de sus manos, la cantante levantó las temperaturas en Instagram.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram Ninel Conde

Desde luego que la publicación, que tiene como protagonista a Ninel Conde fue un éxito y supera los 10 mil corazones de me gusta y posee cientos de comentarios de sus usuarios que la halagan y alientan a seguir con su exitosa vida.