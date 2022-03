Ana Bárbara se olvida de la polémica con hijo de Joan Sebastian; anuncia dueto con este cantante

En el último día los cantantes Ana Bárbara y José Manuel Figueroa, hijo de Joan Sebastian, se han visto envueltos en la polémica luego de que el intérprete asegurara que un tema de la potosina es de su autoría, sin embargo, parece que la guapa compositora ha decidido dejar el tema atrás y olvidarlo, para anunciar un nuevo dueto.

Altagracia Ugalde Mota, nombre real de la cantante, es originaria de Río Verde, San Luis Potosí, y lleva más de 25 años de carrera, siendo una de las artistas favoritas, como lo confirma con su número de seguidores en Instagram, donde hasta el momento cuenta con 2.8 millones de fans.

Ana Bárbara acusa de machista a José Manuel Figueroa

Fue hace unos días cuando José Manuel publicó en su cuenta de Instagram un video en el que escribió: "FRUTA PROHIBIDA. Rescatando mis canciones y composiciones, aunque se vaya del rancho el becerro, regresa la vaca el cuatrero", haciendo referencia al tema que Ana Bárbara volvió a lanzar en el 2021.

Al inicio del clip, el hijo del fallecido cantante Joan Sebastián afirmó que la canción fue robada, por lo que la intérprete de "Bandido" fue cuestionada al respecto para el programa "Venga la Alegría", donde explicó que no había escuchado el video, pero le provocaba "machismo".

"Necesito verlo para darte la información exacta de mi punto de vista, pero si así fuera que dijo eso con esas palabras, que esa canción es de él, pues a mí lo que me provoca es machismo, porque '¡Ay, Ana Bárbara no pudo escribir 'Fruta prohibida!'", dijo en entrevista.

La cantante también aseguró que ella es la autora de la canción en discordia, y que además ha escrito otros éxitos como "Qué poca", "No es brujería", "En realidad", de Ángela Aguilar, "y escribí muchas otras hace más de 25 años, mis obras están perfectamente en orden y registradas", señaló.

"Sería muy desafortunado que un comentario misógino, porque eso me hace sentir, que no pueden aceptar que una mujer haga una canción de esas características tan chi… como es la de 'Fruta prohibida'", afirmando también que no hay ninguna situación legal con el tema.

La cantante anuncia dueto con Cristian Castro

Sin embargo, la cantante ha dejado atrás la polémica con Figueroa, con quien tuvo un noviazgo hace varios años, pues en sus redes sociales anunció un nuevo dueto con Cristian Castro, famoso cantante que es hijo de la guapa actriz de telenovelas Verónica Castro.

"Feliz de hacerlos partícipes de que este próximo 25 de Marzo, veré cristalizado uno de los más grandes anhelos, como mujer, compositora, e intérprete, al unir mi voz a una de las más icónicas, la de mi querido, y admirado @cristiancastropop", escribió para acompañar la foto en la que se puede ver a ambos cantante posando con elegantes atuendos, y con quien está por estrenar el tema "De vez en cuando".

Ana Bárbara anuncia nuevo dueto. Foto: IG @anabarbaramusic

