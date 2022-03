Ana Bárbara aplaude que Sasha Sokol haya denunciado a Luis de Llano | VIDEO

La cantante Ana Bárbara mostró su apoyo y cariño a todas sus compañeras del medio del espectáculo, quienes han denunciado cualquier tipo de abuso, además, de agradecer a sus colegas la consideren un ejemplo de lucha y constancia en el escenario.

Fue durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en el programa Venga la Alegría, que la cantante escuchó varios halagos que ha recibido de otras intérpretes a lo que comentó;

“Yo fui una mujer que ha observado las vidas de otras mujeres que han salido adelante y me inspiran totalmente, entonces si ahora lo soy me hace sentir maravillosamente bien”.

Al respecto de los abusos que han denunciado artistas como Sasha Sokol y Mauricio Martínez a manos de los productores Luis de Llano y Toño Berumen respectivamente, la cantante de música regional mexicana externó:

“Tú puedes platicar con tus hijos y 40 años después, 50 años después o no sabes cuándo te das cuenta de que son temas de los que quizá no se tuvo esa comunicación que se debe, pero que finalmente como mujer, como madre, siempre voy a apoyar a una mujer que alza la voz, yo creo que están cambiando los tiempos y hay que seguir apoyándonos, no nada más en el género femenino, porque también en el género masculino hay mucho abuso de poderes”.