Sergio Mayer muestra su cariño a Luis de Llano y manda CONTUNDENTE mensaje a Sasha Sokol | VIDEO

Tras confesar Sasha Sokol que mantuvo una relación con Luis de Llano, cuando ella tenía 14 años y él casi 40, Sergio Mayer decidió ponerse del lado de productor manifestando su afecto.

Y es que a pesar de que el expolítico se ha mostrado solidario y empático con otras mujeres y adolescentes que han sufrido abusos, entre ellos, Alexa Parra, quien denunció a su padre el actor Héctor Parra, por abuso cuando era menor de edad, fue en esta ocasión el ex-Garibaldi ha preferido mantenerse al margen de la polémica.

Agregó durante una entrevista para Venga la Alegría que en caso de que hubiera alguna anormalidad en la relación que la pareja llegó a tener, esa situación la tendrían que haber visto ellos, ya que aseguró que a él no le consta en lo absoluto las declaraciones de las dos partes.

Sin embargo, Sergio decidió enviarle un mensaje a la ex-Timbiriche y recordando que es padre de una adolescente, manifestó: “

A Sasha por supuesto que la respecto, la admira, como actriz, como cantante, pero más que nada como mujer, y me pongo, me imagino a mi hija que ahorita tiene 15 años y no me cabe en la cabeza”.