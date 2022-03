Ana Bárbara tacha de MACHISTA al hijo de Joan Sebastian; asegura que ella no escribió “Fruta prohibida” | VIDEO

José Manuel Figueroa se encuentra en el ojo del huracán, al realizar polémicas declaraciones en redes sociales, al asegurar que la canción "Fruta Prohibida", es de su autoría, pese a que hace 12 años la garbó la agrupación Los Elegidos, la cual estaba conformada por los hermanos de Ana Bárbara, mientras que en abril de 2021, ella decidió grabar este tema musical muy a su estilo, y fue un gran éxito en la plataformas musicales.

Por ello, fue durante su encuentro con la prensa que la cantante del regional mexicano, se enteró que el hijo de Joan Sebastian colocó un mensaje en el que expresó;

“FRUTA PROHIBIDA ?. ……. Rescatado mis canciones y composiciones, aunque se vaya del rancho el becerro, regresa la vaca el cuatrero ”, por lo que la intérprete de "Bandido" no se quedó callada.

La artista comentó a la prensa que necesitaba verlo para dar información exacta o su punto de vista; sin embargo, comentó que de haber dicho eso con esas palabras asegurando que esa canción es del hijo de Joan Sebastian, lo que le provoca es machismo;

"Si así fuera, que dijo eso, con esas palabras, que esa canción es de él, pues a mí lo que me provoca es machismo ¿no?, porque ‘Ay, Ana Bárbara no pudo escribir Fruta prohibida", comentó molesta la artista.

Acusa a José Manuel Figueroa de misógino

Asimismo, la también intérprete de "Lo busqué" manifestó que tiene varios éxitos musicales que son de su autoría;

Escribí "Fruta prohibida, "Lo busqué", "Qué poca", "No es brujería", "En realidad" de Angela Aguilar, y escribí muchas otras hace más de 25 años, mis obras están perfectamente en orden y registradas, sería muy desafortunado que un comentario misógino, porque eso me hace sentir, que no pueden aceptar que una mujer haga una canción de esas características como es la de Fruta Prohibida" expresó la artista.

Dijo además, que desde la canción "Quise olvidarte", misma que fue la primera que grabó en un disco hace más de 20 años, está debidamente claras y registradas, por lo que no existe un tema legal, que sea algo tipo; "no la hizo ella, sería algo horrible y ojalá, sí lo hizo, que lo piense porque sería horrible”, sentenció.

La carrera de Ana Bárbara frente al machismo

Finalmente, la llamada ‘Reina Grupera’ manifestó lo complicado que es forjarse una trayectoria musical por el simple hecho de no ser hombre.

“Es una carrera muy complicada para una mujer, porque la mujer nos tenemos que dividir en muchas, cuando eres mamá, o novia, o hija, o hermana, o trabajas, o sea, son tantas cosas, no nos queda tiempo ni para nosotras, donde además los espacios casi casi están destinados para hombres, tú te fijas en la radio ahorita, lo difícil, claro que agradezco los espacios que de repente nos brindan y nos dan, yo he escuchado a los nombres, no me lo han dicho, yo he escuchado a gente que dice ‘las mujeres no suenan, las mujeres no les gusta, las mujeres no venden’”, subrayó.

