"¡Estaba enamorada!" Ángela Aguilar confiesa qué FAMOSOS son sus amores platónicos

Ángela Aguilar dejó sorprendidos a sus millones de fanáticos luego que confesara durante una entrevista haber tenido más de un amor platónico cuando era más pequeña, y no solo eso, que además se había enamorado de ellos, declaraciones que se volvieron virales en las redes y dejaron a más de uno con la boca abierta.

La famosa cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, sin duda es considerada en la actualidad una de las artistas más destacadas en su género musical, en donde demuestra su talento y disciplina para mejorar día a día como artista. Es innegable el profesionalismo con el que ha desarrollado su carrera, siempre con el apoyo constante y la guía permanente de su famoso papá, Pepe Aguilar.

A sus 18 años, la talentosa y muy popular artista ha sido reconocida como uno de las grandes promesas del mundo artístico y su carrera es ascendente, además que gracias a su personalidad y su gusto por la moda, se ha convertido en una referencia para millones de adolescentes que se ven inspiradas en ella para vestirse, generando tendencia e imponiendo su estilo con un poderoso impacto en su entorno.

"De chiquita estaba enamorada": Ángela Aguilar

Esta semana Ángela Aguilar se volvió a convertir en tendencia en redes sociales luego de unas polémicas declaraciones que dio durante una entrevista, en ella la joven y talentosa artista reveló que hace algunos años "estaba enamorada" de dos atractivos artistas que le robaron por completo su corazón.

Ángela aseguró que fueron, por mucho, su amor platónico; así lo declaró durante la emisión de un programa especial en el cual respondió algunas preguntas acerca de su vida personal. La hija de Pepe Aguilar fue cuestionada si de pequeña había tenido algún “amor platónico”, a lo que respondió:

“A ver quién… pues es que no me sé los nombres de los actores. Yo te puedo contar que de chiquita estaba enamorada de William Levy,” declaró. Además que al parecer no fue el único, ya que “Pablo Montero también, es que yo tenía como ocho años, y yo decía le voy a cantar y va a ser lo máximo”, declaró.

Sin duda alguna, Ángela Aguilar dejó a todos sorprendidos con su respuesta, misma que trascendió más allá del set donde se realizaba la entrevista. Fue el propio Pablo Montero quien reaccionó a estas declaraciones y compartió en sus redes sociales un fragmento de la misma; “Te quiero compadre. Gracias Angela”, compartió en sus InstaStories, en donde agradeció las palabras tanto a Ángela como a su papá, Pepe Aguilar.

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar: Éstas fueron las últimas palabras de Flor Silvestre a su nieta | VIDEO

Pepe Aguilar no puede ocultar el orgullo en los ensayos del espectáculo de Ángela ¡hasta se puso a bailar!

Cómo las grandes! Reviven momento en que Ángela Aguilar se negó a cantar con playback | VIDEO