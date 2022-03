No lo intentes en casa: 5 dietas extremas que han hecho los famosos

A lo largo de los últimos tiempos, diversas famosas han recurrido a recetas un poco ortodoxas por llamarlas de alguna manera para mantener su figura, y es normal, a diferencia de cualquier otra mujer, ellas viven de su cuerpo y les pagan por mantenerse en la mejor condición física posible, aunque la dieta diaria sea un martirio.

Por desgracia, muchas mujeres (y hombres) emulan en casa los consejos de alimentación que llevan a cabo algunas famosas en la actualidad, las que forzosamente deben contar con el apoyo de un especialista que esté al cuidado de tu alimentación y además de las reacciones que puedas tener por ese cambio.

Veamos cinco casos en los que varias famosas pusieron en manos de los especialistas su cuerpo y además, su salud.

La dieta basada en alimentos conocidos como “sirt”, ricos en enzimas sirutinas (Silent Information Regulators), Dichas enzimas crean en el cuerpo una sensación de poco apetito, misma que se consigue con el ejercicio o el ayuno, reduciendo la inflamación estomacal y dejando que el cuerpo se sienta más “ligerito”.

Esta dieta fue la causante de que la todopoderosa cantante Adele, pudiera llevar a cabo un radical cambio en su físico y ahora se vea espectacular.

Beyoncé logró bajar 20 kilos de peso llevando a cabo una dieta muy estricta ingiriendo alimentos veganos, supervisada por un entrenador y nutricionista, amigo de su esposa, Jay-Z.

La dieta básicamente consiste en eliminar los productos que contengan azúcares, cero alcohol, sin proteína animal, no importa si es pescado o carnes magras, nada de carne, solo con base en frutas, verduras, hortalizas y legumbres verdes, y para aquellos momentos entre comidas, se pueden ingerir barras energéticas naturales.

Desde luego, esta dieta es especializada y no es apto para llevarla a cabo sin la supervisión de un especialista, no es recomendable de pronto quitar todos estos alimentos, debido a que nuestro cuerpo debe prepararse poco a poco, y no es conveniente quitarse de repente los azúcares o las proteínas, nuestro cuerpo lo va a resentir.

No lo hagas sin acompañamiento de un especialista

La actriz Anne Hathaway llevó a cabo una dieta con base en agua y avena para bajar varios kilos en muy poco tiempo (14 días), desde luego no es recomendable para cualquier cuerpo, la actriz lo hizo para alcanzar la fisonomía de su personaje en la cinta de “Los miserables”, pero en todo momento estuvo supervisada por un especialista.

No es recomendable, sobre todo porque la avena es fibra y junto con el agua, te hará perder agua, eso quiere decir que si no estás bien asesorada (o) puedes sufrir deshidratación y con el tiempo podrías generar una infección y eso desde luego no es recomendable.

La dieta denominada “de los popotitos” consiste en ingerir raciones pequeñas de alimento para bebé, cuyos frascos varían en calorías de entre 20 y 100 calorías.

Se lleva a cabo con la ingestión de 14 “popotitos” al día y por la noche ingerir una cena completa con proteína y verduras, dichas raciones o “popotitos” deben ser preparados con avena y verduras (algo similar a lo que tomó Anne, pero con más alimentos).

Una de las actrices que tomó dicha rutina, fue la escultural Jennifer Aniston, funciona en el corto plazo, pero no durante semanas y es nocivo si se amplía por más tiempo en un adulto activo.

Una dieta que puede considerarse una buena opción (siempre que vaya acompañada de un asesor), es la llamada dieta de los colores, que consiste en ingerir alimentos de un mismo color cada semana y durante una jornada completa. Dicha dieta se puede romper un día a la semana, la cantante Christina Aguilera sabe cómo hacerlo.

