Esta es la dieta que puede hacernos vivir hasta 10 años más

La alimentación, potenciada con la actividad física, es uno de los ejes para gozar una mejor salud y vivir durante más tiempo. En este contexto, una reciente investigación publicada por eruditos de la Universidad de Bergen reveló que una dieta sana específica podría extender el periodo de vida durante una década más.

Analizando estudios en países como Estados Unidos, China y algunas regiones de Europa, se llevó a la conclusión de que algunos grupos de alimentos podrían afectar nuestra esperanza de vida. Por lo tanto, una alimentación en particular podría ayudarnos a extender nuestra vida por 10 años más de lo que estamos acostumbrados a vivir. Por lo tanto, la investigación desarrollada por los científicos de Noruega llegará a ahora a tus manos, para que la apliques y puedas vivir más.

En un principio será importante reducir el consumo en carne roja, alimentos ultraprocesados y ricos en azúcares, a la vez que habrá que sustituir las harinas refinadas por granos integrales y aumentar las raciones de legumbres y frutos secos. Y aunque pueda extrañar que frutas, verduras y pescado no estén en lo alto de esta clasificación de alimentos, es cierto que siguen teniendo un efecto muy positivo sobre nuestra salud. Sin embargo, su consumo en la dieta típica no es tan bajo como el de legumbres o granos integrales. Por eso, su efecto en el modelo es menor, según los expertos.

No obstante, otros alimentos estudiados podrían tener un efecto más bien neutro, como sucede con la carne blanca, el huevo y los aceites vegetales, que no parecen tener efectos relevantes sobre la longevidad. Pero exceptuamos el aceite de oliva que sí tiene un papel protector sobre nuestra salud. Por lo tanto la alimentación deberá enfocarse en otro lado y no tanto en estos productos.

Foto: Pixabay

Según este estudio, comenzar con esta alimentación a los 20 años podría alargar nuestra vida entre 10 y 13 años, mientras que hacerlo a los 60 nos haría vivir hasta ocho años más, mejorando notablemente nuestra salud. Y aunque los beneficios son mayores cuanto más pronto cambiemos a la dieta sana, incluso personas cercanas a los 80 años pueden incrementar su vida sustancialmente en torno a los tres años y medio.