Lucerito Mijares: De ser la "beba" al "clon de Mijares", esto son sus divertidos APODOS

Lucerito Mijares es una joven promesa de la música, pues a pesar de que no ha lanzado ningún éxito, ya se ha subido al escenario junto a sus padres y suma varios fans, quienes ya le han dado algunos apodos cariñosos con los que le demuestran su apoyo y admiración.

Lucero y Manuel Mijares se convirtieron en padres por segunda vez el 2 de febrero de 2005, desde aquel momento, la pequeña se robó la atención de los seguidores de los famosos debido a su carisma. Sin embargo, fue hasta 2020 que empezó a adquirir más reconocimiento, pues demostró su talento al cantar algunos temas junto a los artistas.

A partir de ese momento, la joven de 17 años, ha comenzado a participar en los conciertos que ofrecen los intérpretes de 'El Privilegio de Amar', en donde se luce gracias a su capacidad vocal. Asimismo, ha probado suerte en el teatro musical al ser parte de 'La Jaula de las Locas', en donde hizo su debuto como actriz.

Lucerito Mijares y sus apodos

Debido a que 'La novia de América' y el cantante de éxitos como 'Soldado del amor' y 'Ella' son de los más queridos del medio del espectáculo, el público también le ha tomado cariño a su hija, a quien ya le dieron algunos apodos. Algunos de estos sobrenombres han surgido debido a que así la llaman sus padres, mientras que otros se los ha otorgado el público.

En redes sociales, como TikTok e Instagram, circula un video -que puedes ver aquí- en donde se hace una recopilación de algunos de sus alias, éstos son algunos: Beba, Nena, la hija de 'La Novia de América', la hija de Manuel Mijares, la hija de Valentina Villalba, 'La Dueñita', China, Chinuda, Lucero Chica, 'Amika', Loquita y la copia de Mijares.

Todos estos sobrenombres, que aparecen en el clip que ambientando con el tema 'That's Not My Name' de 'The Ting Tings', se los han dado los fans con todo el respeto y cariño, pues son ellos quienes constantemente la apoyan en su carrera y la defienden de las críticas que han surgido, ya que no sólo han habido comparaciones con otras jóvenes artistas como Ángela Aguilar y Mía Rubín, también la han juzgado por su físico.

