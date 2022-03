Natanael se vuelve caricatura de anime: así luce el cantante de “corridos tumbados” al estilo japonés | FOTO

Natanael Cano lanzó su nueva canción, se trata de otro corrido tumbado, genero musical del que es pionero, está vez no fue en solitario ya que lo hizo a lado de uno de sus colegas.

Se trata de Erick Aragón, ex vocalista de Grupo Codiciado y que ahora se hace llamar “Codiciado”, según la descripción del video musical, la grabación ya está disponible en plataformas y para promocionarla compartieron una ilustración muy peculiar.

Se trata de un dibujo en el que simulan ser caricaturas japonesas, junto a la expresión “Me mantiene alivianado, viene sin corte si no es fino no le jalo”, los comentarios y reacciones no se hicieron esperar y destacaron lo bien que luce en la gráfica y aplaudieron el nuevo sencillo.

“Ya saca el álbum Nataaaaa, Ya necesito música nueva” “me siento como si fuera un anime real” “Un saludo nata tu eres el mejor”

La colaboración fue revelada desde hace algunas semanas por Erick, quien en una entrevista manifestó que estaba preparando todo para pronto llegar al estudio de grabación y hacer magia junto al oriundo de Sonora.

Cabe destacar que ambos personajes han protagonizado escándalos importantes, Natanael Cano ha participado en discusiones con Pepe Aguilar, quien dijo que no le gustaban los corridos tumbados y hace algunas semanas con Banda MS, pues el joven aventó el micrófono al pensar que ellos habían intervenido para que lo bajaran del escenario en un evento en Las Vegas, aunque después pidió disculpas a los músicos de Sinaloa.

Mientras que Erick es uno de los mejores amigos de Eduin Caz, pero por algún momento estuvieron distanciados debido a diferencias que nunca especificaron al cien por ciento, aunque después manifestaron que ya habían solucionado todo.

