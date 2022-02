Natanael Cano: el verdadero origen del rey de los corridos tumbados

Natanael Cano asistió al programa '"El minuto que cambió mi destino'" del periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, en donde se abrió y habló sobre su vida personal asimismo, recordó anécdotas del pasado antes de ser famoso como por ejemplo, su etapa como estudiante.

Su familia está compuesta por sus dos hermanos, su papá Francisco Rubén, y su madre Silvia a quien describió como "una señora súper súper responsable amorosa, dedicada a Dios y de valores" y él quien es el menor de los tres.

"Me encanta Hermosillo, ahí pasé toda mi vida, ahí pasé 17 años de mi vida, está chiquito pero al final me gusta todo" expresó Cano sobre la ciudad en la que ha vivido durante tanto tiempo, pues ahí tiene muchas amistades y agregó que la gente de ahí es muy agradable y se lleva muy bien con todas esas personas.

El creador de la criticada vertiente de “Corridos tumbados” recordó su vida en la primaria donde hizo muchos amigos, ya que el ambiente era muy ameno, pues había libertad de hacer lo que quería, como sacar su guitarra sin que nadie lo criticara.

Por otra parte, habló sobre el negocio que tenía en la secundaria vendiendo vaporizadores, hasta que en la escuela se dieron cuenta de lo que vendía y le llamaron la atención mas no lo expulsaron.

En cambio, en la preparatoria el cantante recordó "estar loquillo" pues salía vestido de mujer en los shows en lugar de salir a cantar gracias a los amigos que tenía en ese momento sin embargo, aseguró haberla pasado bien.

"Antes la música la hacía al 'ahí se va', yo no quería hacer esto ¿me entiendes? como en automático y yo no quería tener este peso (...) me valía tanto porque no tenía nada, ni riendas, ahorita estamos bien puestísimos"