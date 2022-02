Entre lágrimas, Natanael Cano recuerda al hombre que inspiró su carrera

Natanael Cano es uno de los cantantes más exitosos del regional mexicano, quien, a su corta edad ha forjado una trayectoria sólida, misma que se caracteriza por su peculiar estilo musical, el cual, lo ha hecho acreedor a múltiples seguidores.

A sus 20 años, el máximo exponente del movimiento tumbado continuamente se roba reflectores en el mundo del espectáculo, ya que tiende a generar polémica por sus acciones y actitudes ventiladas en redes sociales.

Aún así, queda claro que el famoso creador de la criticada vertiente de “Corridos tumbados”, tiene un corazón enorme, en el cual, alberga con mucho cariño a Ariel Camacho, cantante y compositor mexicano que fungió como su guía musical, por lo cual, a pesar de no haberlo conocido, lo considera una figura de inspiración.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Natanael Cano confesó que siempre que está en una fiesta con sus amigos recuerda a a Ariel Camacho y agregó: "yo siento que fue tan parte fundamental mío que siempre lo traigo conmigo".

"Yo crecí con eso de que mi ídolo se murió y que nunca lo conocí y que yo todo lo que he hecho fue mucho, mucho en base a él", relató el joven cantante.

Al ser cuestionado sobre qué le diría a Ariel Camacho si estuviera vivo, Natanael Cano no soportó más y rompió en llanto, no sin antes señalar que a veces sólo cuando te mueres te valoran y eso no debería pasar.

Además, añadió que de niño se dormía escuchando todas las canciones de su ídolo y aseguró que en esta temporada estuvo muy expuesto a los corridos, música que era escuchada por su hermano mayor y por su padre

