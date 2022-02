Natanael Cano confiesa que le han roto el corazón, pero "nunca ha llorado por una mujer"

Al convertirse en uno de los cantantes más jóvenes y exitosos de México, Natanael Cano fue invitado al programa 'El minuto que cambió mi destino', el cual es conducido por el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, quien luego de hablar un poco sobre la trayectoria del también compositor, procedió a hacer una serie de cuestionamientos relacionados con su vida personal.

Y uno de los puntos que más llamó la atención fue el referente a su vida romántica, pues Natanael Cano reconoció que actualmente está muy enamorado y contento, aunque también afirmó que es un hombre muy enamoradizo.

"Me encanta el amor, me encanta estar enamorado, soy enamoradizo, soy ¿cómo se dice? Noviero", reveló entre risas.

De hecho, Natanael Cano señaló que todas sus canciones se las escribe a las mujeres, y apuntó que a diferencia de lo que muchos piensan, las melodías que recientemente compuso de trap tienen un trasfondo muy romántico.

Como es natural, así como seguramente él ha roto más de un corazón, el cantante también ha sufrido por el amor de una mujer, aunque según sus declaraciones nunca ha llorado por un mal de amores.

"Sí me ha tocado vérmelas obscuras por las mujeres. Por una mujer me he puesto triste, pero nunca he llorado por una (...) Una cosa es pistear y otra es llorar por una mujer y no, todavía no", reveló Natanael Cano.