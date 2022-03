“Sigo siendo virgen”, Magaly Chávez llegaría de blanco al altar con Alfredo Adame: VIDEO

Apenas hace unas semanas Alfredo Adame y Magaly Chávez anunciaron que estaban en una relación amorosa y todo parece ir viento en popa pues el famoso actor y conductor ya se quiere casar, incluso, reveló que le mandó un catálogo de anillos a la modelo e influencer fitness para que sea ella misma quien escoja la sortija de compromiso.

“Ya le mandé el catálogo para que escoja, anillos muy bonitos, muy muy bonitos, yo le dije, ‘te mando el anillo, tu escógelo y te lo voy a dar y el día que tú me digas ‘va’, va”, señaló el polémico conductor, quien, a su vez, mencionó que su intención es formar una familia con la también actriz a quien calificó como “una mujer de familia”.

“Quiero llegar al altar, tener uno o dos hijos y todo, hacerlo todo tradicional porque Magaly es una mujer de familia, ustedes la ven con la imagen de vampiresa y no, es una niña fresa, es una niña de familia”, señaló entusiasmado Alfredo Adame durante una entrevista para Venga la Alegría.

Alfredo Adame quiere ponerle orden a su vida casándose con Magaly Chávez. Foto: Especial

Para finalizar la entrevista, Alfredo Adame se declaró listo para contraer matrimonio por cuarta ocasión en su vida pues señaló que su primer matrimonio, el cual fue por la iglesia, ya quedó anulado, por lo que no hay nada que le impida llegar al altar con la influencer fitness que saltó a la fama tras su participación en el programa de “Enamorándonos”, “Si quiere de blanco, va, estoy dispuesto a llegar a la iglesia, la amo”, sentenció el actor de 63 años.

“Sigo siendo virgen”

Por su parte, Magaly Chávez fue cuestionada sobre lo que pensaba de los planes de Alfredo Adame para llevarla al altar, sin embargo, su respuesta sorprendió a más de uno pues confesó que le pidió llevar más despacio la relación pues ni siquiera han tenido relaciones sexuales, además, aseguró que sigue siendo virgen, por lo que no le pondría tan fácil las cosas al enemigo número uno de Gustavo Adolfo Infante y Carlos Trejo.

“Me dijo, ‘escoge’ y yo ‘espérate, vámonos poco a poco’, todavía no ha habido ni…y no, todavía no, todavía sigo siendo virgen, sin cuchiplancheo todavía”, fueron las palabras de Magaly Chávez, quien ha señalado que se encuentra muy feliz junto a Alfredo Adame pese a sus recientes escándalos.

Las palabras de la pareja causaron una gran controversia en redes sociales y se generaron todo tipo de comentarios pues para empezar algunos calificaron como “ridículo” a Alfredo Adame pues "nadie se puede enamorar en tan poco tiempo", por lo que lo acusaron de estar maquilando deliberadamente otro de sus escándalos, mientras que Magaly Chávez recibió varias advertencias por relacionarse con un “machista que golpea mujeres”, sin embargo, la pareja ha ignorado todos y cada uno de los comentarios y siguen adelante con su polémico amor.

