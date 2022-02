Alfredo Adame "desprecia" a Belinda y le envía mensaje a Chiquis Rivera: Me gustan las mujersotas

Dejando atrás el polémico escándalo en el que se vio envuelto hace algunas semanas, Alfredo Adame confesó que está dispuesto a entablar una nueva relación romántica, aunque aclaró que para ello tendría que encontrar a una mujer que llene sus expectativas, las cuales sólo podría cubrir una "hembrota".

Por ello, aseguró que no tendría un vínculo amoroso con alguien como Belinda, pues a pesar de ser una mujer muy atractiva es demasiado delgada para su gusto, ya que a él le gustan las mujeres que poseen más curvas.

“A mi me gustan las mujersotas, no me gustan las mujeres delgaditas, bonitas. Yo nunca podría andar con una belleza como Belinda, por ejemplo, es una niña muy menudita, es una niña muy bonita, muy así, pero no es mi tipo de mujer, o sea a mí me gustan las hembrotas, las mujersotas”, expuso Alfredo Adame.