Vive Latino 2022: Participación de mujeres en el festival es de sólo 6%; así ha sido desde 1998

Hace 24 años, la oferta musical de la Ciudad de México creció con la primera edición del Festival Iberoamericano Vive Latino, un espacio para el rock, que a través de los años se ha ido diversificando para dar lugar a otros géneros. El próximo fin de semana se realizará el encuentro musical, tras dos años de pandemia y siendo en su edición 2020, el último masivo en la CDMX antes del confinamiento.

A pesar de la apertura que tiene el evento, la participación de las mujeres ha sido corta. En 1998, sólo hubo tres en el escenario, Cecilia Toussaint, Ely Guerra y Julieta Venegas, de las 40 bandas que se presentaron. Mientras que 17.5 por ciento de las agrupaciones que tocaron fueron mixtas. Este 2022 la cifra no se modifica, sólo hay seis por ciento de talento femenino y 9.72 % de grupos con miembros de ambos géneros, cuando son más de 60 bandas.

En las últimas cinco ediciones el porcentaje es el mismo, en 2020 hubo 13.51 por ciento de representación femenina. Sin embargo, Jordi Puig, director del festival, señaló que esto no es por discriminación. “El Vive siempre voltea a ver a las mujeres, son fundamentales, hay chicas como miembros de otras bandas y nos encanta que participen”, afirmó.

Señaló que 80 por ciento del equipo que trabaja en el evento son productoras y directoras.

NO ES CULPA DEL FESTIVAL

Cecilia Toussaint, quien tiene 45 años en la industria, lamentó que pese a que cada vez hay más cantantes femeninas, no cuentan con los reflectores necesarios para llegar a lugares importantes. “Es tremendo, por eso me parece tan importante que al menos estemos, porque no puede ser que la ausencia de la mujer persista, pero no sólo es trabajo de una persona sino de muchos, esperemos que poco a poco se modifique”, mencionó.

En este sentido, Elis Paprika aseguró que no se puede culpar al festival, porque también es necesario que los medios de comunicación den espacio a sus colegas y resalten su talento, no sólo su físico. Con ese fin, creó Now Girls Rule!, una plataforma para dar espacio a otras cantantes.

“Desde 2014 abrí este espacio y he tenido a bandas fuertes o a morras que van empezando, pero es darles la oportunidad de que más gente las conozca, porque sólo así se puede llegar a un evento y pedir más mujeres, porque es innegable su presencia y fuerza”, afirmó Paprika.

DATOS

Toussaint y Paprika saben que es una carrera de perseverancia, paciencia y adaptación.

saben que es una carrera de perseverancia, paciencia y adaptación. Cecilia presenta este año dos discos nuevos y siempre trata de renovarse.

presenta este año dos discos nuevos y siempre trata de renovarse. Elis también crea espacios alternativos como bazares para difundir el trabajo de las mujeres en otras áreas.

también crea espacios alternativos como bazares para difundir el trabajo de las mujeres en otras áreas. Para Paprika es importante apoyar el talento desde que inicia, no sólo cuando ya explotó.

es importante apoyar el talento desde que inicia, no sólo cuando ya explotó. Sólo el 2020, rebasó el 10 por ciento de presencia femenina en el festival de las últimas cinco ediciones.

de las últimas cinco ediciones. En 2017 fue el año con menos presencia de cantantes, del último lustro de ediciones.

NÚMEROS

45 años de carrera tiene Toussaint .

. 18 años ha trabajado Elis en la industria.

FRASE

“Es difícil destacar en esta carrera cuando no conoces el negocio, por eso también deben prepararse, porque con tanta evolución, ya no necesitas de una disquera o mánager para darte a conocer”, afirmó Elis Paprika.

CAR