¡Como Lalo Mora! Remmy Valenzuela intenta besar a fan en pleno concierto: VIDEO

El famoso cantante de música norteña, Remmy Valenzuela, se encuentra –nuevamente- en el ojo del huracán pues en esta ocasión el cantante originario de Sinaloa fue captado cuando intentó besar a una fan por la fuerza en pleno concierto, por lo que en redes lo tacharon de acosador y hasta lo compararon con Lalo Mora, otra de las grandes figuras de la música regional mexicana que se ha visto involucrado en diversas situaciones similares.

Este desafortunado episodio ocurrió la madrugada del pasado sábado 12 de marzo, cuando Remmy Valenzuela se presentó en el palenque de la feria de Tepic, Nayarit donde estuvo complaciendo a sus seguidores con todos y cada uno de sus éxitos, sin embargo, durante algún momento de su espectáculo decidió acercarse hasta una zona de las gradas en la que estaba una mujer a quien le cantó muy de cerquita.

Aparentemente, al cantante le pareció atractiva la mujer del público pues en el video se puede ver que cruza algunas palabras con la joven y después intenta besarla, pero ella se voltea y no conforme con el primer rechazo, el intérprete de “Mi Princesa” volvió a intentar besarla, afortunadamente la mujer fue más rápida que él y evitó que hicieran contacto sus labios, no obstante, cuando el cantante se reincorpora hace un gesto de molestia y se aleja del lugar para continuar con su concierto.

Comparan a Remmy Valenzuela con Lalo Mora

Tras este desafortunado episodio, el video del momento en el que Remmy Valenzuela intenta besar a una de sus fans se hizo viral en redes sociales y como era de esperarse, las imágenes generaron una gran indignación entre los internautas, quienes además de tachar de “acosador” al cantante también lo compararon con Lalo Mora, otro de los cantantes del género regional mexicano que se ha visto involucrado en diversas situaciones de este tipo.

Cabe mencionar que hasta ahora, Remmy Valenzuela no ha salido a dar declaraciones sobre este desafortunado episodio que protagonizó y tal parece que quiere ignorar dicha situación pues en sus redes sociales se limitó a agradecer al público de Nayarit por su recibimiento y publicó un video donde se le puede ver recogiendo las decenas de rosas que el público le lanzó tras su show, no obstante, no hizo referencia al beso que le negó la joven.

Remmy Valenzuela el rey de la polémica

Remigio Alejandro Valenzuela Buelna, como se llama realmente el intérprete de “Se va muriendo mi alma” es una de las personalidades más polémicas de todo el género regional mexicano pues se dice que ha protagonizado diferentes desencuentros con otras figuras como Christian Nodal y “El Coyote”, además, fue a mediados de 2021 cuando estuvo bajo investigación debido a que golpeó brutalmente a su primo y la novia de este, quienes a su vez eran trabajadores en uno de sus ranchos, no obstante, el cantante logró llegar a un acuerdo económico con los afectados y pudo continuar con su carrera.

Cabe mencionar que también trascendió que es sumamente violento cuando se encuentra alcoholizado y muestra de ello es que le habría disparado a los pies al representante de “El Coyote” pues Remmy se habría negado a pagarle a su colega por haber amenizado una de sus fiestas.

