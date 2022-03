Sasha y Luis de Llano: Así reaccionó la mamá de la cantante a su relación sentimental

Sigue la polémica en torno a las fuertes revelaciones que realizó la actriz y cantante Sasha Sokol, luego que hace unos días la famosa exintegrante de Timbiriche denunciara haber sufrido acoso infantil por parte del productor, Luis de Llano, cuando era solo una adolescente.

Fue mediante una serie de publicaciones compartidas en sus redes sociales como Sasha Sokol, de 51 años, rompió el silencio tras décadas de no haber emitido ningún comentario al respecto. El detonante ha sido una entrevista que De Llano concedió al conductor, y ahora youtuber, Yordi Rosado, en la cual se refirió a la relación que mantuvo con la cantante.

Las declaraciones que el productor emitió en el canal de YouTube, en donde habló acerca de la relación que sostuvo con la artista cuando ella era una menor de edad, provocaron el enojo de Sokol quien no dudó en salir al paso para dar su versión de los hechos ante lo que calificó como falsas declaraciones por parte de Luis de Llano: "Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos", declaró Sasha.

Así fue la reacción de la mamá de Sasha Sokol

Tras darse a conocer públicamente las confesiones de Sasha Sokol han sido muchos los medios que han retomado sus declaraciones y otros más que han recordado la relación que mantuvo la cantante con el famoso productor, hace más de tres décadas.

Durante un reportaje difundido en el programa "Ventaneando" se recordó una entrevista que la artista concedió hace ya algunos años en la cual habló de sobre esa relación y destacó la reacción que tuvo su madre al enterarse que se había enamorado de un hombre 25 años mayor que ella.

"Yo ya era novia de Luis de Llano en ese momento y mi mamá yo creo no era lo que sentía que era lo mejor para mí. Entonces mi mamá me planteó: '¿Por qué no te vas a estudiar (fuera del país)? ¿Por qué no te vas un año? Y si regresas y ese amor sigue siendo importante va a seguir estando ahí.' Entonces hablo con mi mamá y le digo; 'Mamá sí estoy enamorada y sigo estando enamorada y no me gustaría mentirte", reveló Sokol.

"Quiero que venga Luis a la casa, quiero platicar con él"

Sasha recordó también que tras esa confesión su mamá le pidió que llevara a Luis de Llano a su casa: "Le dije: 'si no lo aceptas y si no me dejas hablarlo contigo (el tema del romance), voy a mentirte si no me parece lo indicado', yo estaba a punto de cumplir 18. Y entonces mi mamá me dijo: 'Quiero que venga luis a la casa, quiero platicar con él'," declaró en la entrevista.

La actriz recordó que aquella charla que sostuvieron fue muy gratificante: "Fue una plática bien bonita, entre seres inteligentes, entre seres que lo que querían era lo mejor para mí. Porque yo creo que Luis lo que quería era lo mejor para mí y mi mamá sin lugar a dudas".

Para Sasha Sokol su mamá entendió que "Luis realmente me quería y que yo quería a Luis, y que era una relación importantísima para ambos y que con la diferencia de edad había también cosas muy cercanas que nos nutríamos, nos llenábamos y nos hacíamos bien." Finalmente, el romance entre Sasha y Luis no prosperó y ambos siguieron sus carreras por separado.

Con el paso de los años, ambos concedieron diferentes entrevistas en donde se refirieron al romance que habían vivido en aquella época, sin embargo, nunca antes sus confesiones habían generado tal polémica como la que se gestó hace solo cinco días, tras difundirse la entrevista que Luis de Llano concedió a Yordi Rosado, y tal parece que las reacciones continuarán durante más tiempo.

