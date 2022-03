Los famosos que denunciaron abuso sexual y violencia de género inspirados por Sasha Sokol

En pleno Día Internacional de la Mujer, la cantante Sasha Sokol dio a conocer a través de un hilo en Twitter el abuso que sufrió por parte de Luis de Llano quien en ese entonces tenía 39 años mientras que la cantante tenía 14.

Después de que la exintegrante de Timbiriche decidió alzar la voz, recibió mucho apoyo de famosos como Erik Rubín, Benny Ibarra y Mariana Garza. Asimismo, la Fiscalía de la Ciudad de México también le ofreció, a través de Twitter, atender lo que reportó.

Flor Amargo

Es así que otros famosos se llenaron de valentía después de lo revelado por Sokol y contaron sus historias de abuso, así lo hizo la cantante Flor Amargo, quien durante el programa “Chisme No Like” le envió un mensaje a Sasha e invitó a todas las mujeres a no callarse ante cualquier abuso: "Es momento de hablar, de no quedarse calladas y salir a expresar. Basta de abusos, basta de violaciones".

Asimismo, la cantante cuya popularidad creció con los videos de ella cantando en el metro, confesó que también fue víctima de abuso cuando era niña, por lo que entiende a la perfección la situación de Sasha y habló de no saber diferenciar entre las cosas buenas y malas a esa edad.

Gloria Murillo

La regiomontana y exparticipante de Exatlón México también rompió el silencio sobre el hombre que la acosó y quien le hizo vivir momentos de terror, así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram.

En la publicación habló de un hombre llamado Alejandro Zavala, quien ejerció constantes agresiones contra la atleta. Asimismo, acompañó la publicación de una fotografía del sujeto en donde porta la playera de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), equipo del que es fan Murillo.

Mauricio Martínez

El actor y cantante Mauricio Martínez denunció a través de su cuenta de Twitter a Toño Berumen, uno de los principales promotores de talento en los años 90 y que llevó a la fama a grupos como Kairo, Mercurio y Magneto.

A través de un hilo en la red social escribió: "El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen…pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuantos no?".

Asimismo, reveló detalles de cómo sucedieron los hechos: "Su oficina estaba en su casa, por eso había regadera en el baño. Después de entrevistarme, me pidió que le cantara una canción. Yo tenía muchas ganas de orinar y fui al baño …y ahí fue cuando me di cuenta de que había una cámara que apuntaba a la regadera." El actor aseguró que la publicación de Sasha Sokol le dio la fuerza para hacer pública su experiencia.

"Salí bastante nervioso y canté. Me dijo “estás muy tenso; ¿por que no te das un baño?”. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo"

