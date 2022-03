Gloria Murillo, atleta de Exatlón pone un alto y denuncia a su agresor; redes la apoyan | FOTO

La noche de este jueves la atleta regiomontana y participante del Exatlón México en su primera temporada, Gloria Murillo, denunció públicamente a su acosador con el que vivió momentos de terror, mismo que describió en una larga publicación en su cuenta de Instagram.

Murillo, integrante del equipo de famosos en la primera temporada y de los Titanes en la cuarta, narró con lujo de detalles las agresiones de las que ha sido objeto por parte de un sujeto que responde al nombre de Alejandro Zavala, de quien se expresó con miedo por las constantes agresiones de las que fue objeto en varias ocasiones.

La joven también subió en su cuenta de Twitter la imagen del sujeto, mismo que porta la playera de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), equipo del que es fan Murillo.

En su relato, Gloria señala que fue violentada tanto física como emocionalmente, acusa que el sujeto la ha golpeado en varias partes del cuerpo, ha intentado ahorcarla, poniéndola en situación vulnerable frente a su amigas, se ha adueñado de los espacios en los que ella lo introdujo, mismos que ahora no puede frecuentar porque este sujeto se acerca demasiado a dónde ella está.

Recibe apoyo

Gloria también acusó que no la ha dejado en paz, incluso se ha cambiado de casa a pesar de que él no radica en Monterrey, sin embargo, por su cercanía de lo que ella creyó era una relación amorosa y sana, le abrió las puertas y ahora el tipo no quiere salir y por el contrario, la ha tratado de desplazar de su propia vida a la que no puede regresar por presión de este sujeto de apellido Zavala.

La joven que en varias ocasiones sacó el pecho y dio victorias importantes a la escuadra roja y como seleccionada mexicana, publicó también un video en el que explica las razones de porque se decidió a denunciar, con lágrimas en los ojos, la también modelo de Victoria’s Secret hizo responsable al sujeto de cualquier cosa que le pase a ella o a su familia.

De inmediato, fans, seguidores y excompañeros del reality enviaron sus mensajes de apoyo y condenaron las acciones viles del sujeto, quien de acuerdo con Gloria, ni siquiera vive en la ciudad de donde es ella y solo se ha cambiado e incluso tatuado para hacerla sentir mal y culpable por su rompimiento, por lo que decidió no callar más y lanzar la denuncia.

