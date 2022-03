¿La pareja ideal? así fue el polémico romance entre "El Buki" y Marisela; ella tenía 14 años y él 20

El nombre de Marco Antonio Solís, apodado cariñosamente como “El Buki”, mote ganado a pulso por la relación de Marco Antonio con la banda que le abrió las puertas para la fama junto con sus familiares, los ídolos de Michoacán, Los Bukis.

Marco Antonio Solís es uno de los referentes de la música popular mexicana de los últimos tiempos, a sus 62 años su carrera sigue tan vigente o más que cuando saltó al estrellato de la mano de Los Bukis, y eso que ya pasó mucho tiempo de eso, lo que sin duda le ha dejado una grata presencia en medios.

Más allá de eso, Marco Antonio Solís se ha caracterizado por estar rodeado de bellas mujeres a los largo de su carrera, mismas que le han dado un aire de seductor, pero también lo ha puesto en el ojo del huracán por sus romances que han marcado polémica por diversas razones.

Con Beatriz Adriana, estuvo casado por seis años, de esa relación nació su hija mayor, Beatriz Adriana Solís Flores, lamentablemente, la relación no rindió frutos al paso del tiempo y se separaron, algo que parecía impensable.

Pero antes de que “El Buki” conociera a Beatriz Adriana, encontró el amor en los brazos de una mujer hermosa, de origen estadunidense y fan declarada de los Bukis, la talentosa y sensual cantante Marisela, quien fue uno de los grandes amores de Marco Antonio, sin embargo, existía un problema… era menor de edad.

En los inicios del cantautor en el mundo de la música, sus labores eran como músico y además como productor para la disquera Profono CBS.

En aquel entonces los ejecutivos de la disquera acababan de contratar a una joven promesa de solo 14 años de edad, jovencita con talento, una gran voz y fuerte presencia, no por nada en el futuro sería llamada “La dama de hierro”.

Una relación muy cercana

Marisela fue contratada y puesta en manos del joven Marco Antonio Solís, la idea era que el michoacano le escribiera canciones de tipo balada para darle a su pupila una imagen acorde a lo que deseaban los ejecutivos.

Sin embargo, pasó lo que no tenía que suceder, Marco se enamoró de la jovencita, debido al tiempo que pasaban juntos, nada parecía malo, solo que la joven tenía 14 años y Marco Antonio 20, a final de cuentas, ella era una menor de edad y él un joven con mayoría de edad.

La propia Marisela admitió en una entrevista que así sucedió, ella siendo menor de edad y él un adulto muy joven comenzaron a relacionarse en el trabajo y sentimentalmente, ella acudiendo a los conciertos de los Bukis y él escribiendo las canciones para ella como “La pareja ideal”, misma que seguramente tiene relación directa con el amor creciente entre ambos.

Al final, esa relación se rompió y Marco Antonio Solís encontró en Beatriz Adriana lo que el necesitaba en ese momento, mientras que Marisela continuó con su carrera artística, guardando un buen recuerdo de quien fue su primer amor.

En 2019 la polémica llegó de nueva cuenta a la vida del Buki, la prensa le hizo saber a él que Marisela utilizaba su imagen durante sus presentaciones mientras interpretaba el tema "Sin él", sin embargo, no acusó recibo y decidió no hacer nada con ese asunto, pero la que si salió al quite fue su esposa, Cristian Salas, quien dijo: "No tengo nada qué opinar, cada quien sabe lo que lleva en su corazón, en su alma y cada quien tiene el derecho de expresarlo como mejor le plazca".

SEGUIR LEYENDO:

Marilyn Odessa: Hija de Marisela heredó el talento de su madre y también la belleza; estas FOTOS lo demuestran

Marisela expone intimidades de "El Buki" y llama "tóxica" a su esposa Cristian Solís | VIDEO

El escandaloso TRIÁNGULO AMOROSO que vivieron Marco Antonio Solís, Beatriz Adriana y Marisela en los 80s