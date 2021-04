Exatlón México: Así fue como Gloria Murillo descubrió su enfermedad que puede llevarla a la muerte

Tras la pandemia por Covid-19, las personas buscan entretenimiento para el fin de semana sin tener que salir de casa para así evitar la propagación del virus gestado en Wuhan, China.

En este sentido, uno de los programas de televisión abierta más vistos en México es Exatlón, un reality show de ejercicios extremos donde existen diversos equipos de personas que se ejercitan regularmente, de quienes miles de fans apoyan.

Este programa se ha vuelto muy popular, a pesar de que muchos integrantes se alejaron pero muchos otros se siguen manteniendo activos en sus redes sociales para seguir así en contacto con sus miles de fans quienes quieren saber más sobre su vida fuera del programa deportivo.

Tal es el caso de Gloria Murillo, ex participante de Exatlón México, quien decidió revelar hace unos días en su cuenta de Instagram acerca de un problema de salud que padece y que podría orillarla a la muerte.

La famosa comentó que de no ser atendido este problema, podría morir de inmediato; se trata del shock anafiláctico, el cual se refiere a una reacción que puede ocurrir segundos o minutos después de la exposición a un agente alérgeno.

Dentro de los síntomas que comienzan a presentarse están las erupciones cutáneas, náuseas, vómitos, así como dificultad para respirar y shock; cuando no se trata de inmediato, puede causar la pérdida del conocimiento o la muerte.

Este padecimiento progresa rápidamente, en donde se produce una disminución de la presión arterial, así como del paso del aire hacia los pulmones.

Murillo confesó además que los médicos ni ella lograron explicarse dicha situación ni cómo inició el padecimiento de la atleta; desde entonces lleva con ella una inyección de adrenalina por si le llega a ocurrir.

“Yo creo que los doctores ni yo vamos a saber. Eso me pasó de la nada y es algo que me pasó cuando corría. Salí a correr, me empecé a sentir muy mal y me puse así como en la foto y nunca se encontró explicación, pero me pasaba al correr”.