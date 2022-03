Sasha Sokol: ¿Quién es el hombre que la 'desadoptó' por culpa de Luis de Llano?

Conmovida por la lucha de las mujeres que buscan un país más equitativo y justo para las mujeres, la extimbiriche, Sasha Sokol, se armó de valor para hablar sobre el abuso que sufrió cuando tenía apenas catorce años.

Y para sorpresa de muchos, el hombre con el Sasha vivió desagradables momentos fue nada más y nada menos que Luis de Llano, productor que en días previos había asegurado en entrevista con Yordi Rosado, que la relación que mantuvo con la cantante fue consensual.

Sin embargo, el mensaje que Sokol dejó en su cuenta de Twitter es claro y tajante: "Hace dos días, Luis de Llano volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos", escribió.

La relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano comenzó ella tenía 14 y él 39, en ese tiempo ella estaba en Vaselina con Timbiriche y él ya era un reconocido productor musical. El supuesto romance duró cuatro años debido a que ella temía que él tomara represalias en contra de su carrera.

"Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada", compartió Sasha en redes sociales.

A esto, Sasha Sokol agregó que cuando su familia se enteró, se volvieron locos por la gran diferencia de edades, lo cual no sólo fracturó la relación con su mamá, sino con Fernando Diez Barroso, a quien ella hace referencia en su relato, argumentando que este la "desadoptó".

Pero ¿quién era este hombre? Fernando Diez Barroso era el padrastro de Sasha Sokol; se casó con su madre y asumió las responsabilidades de padre con la cantante.

No obstante, la relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol no fue bien vista por el antiguo ejecutivo de Televisa, quien dejó de lado la paternidad adoptiva que había asumido con Sasha, no sin antes tratar de disolver el vínculo entre la joven y el productor.

Así, tanto él como Magdalena Cuillery, mamá de Sasha, tomaron acciones de inmediato con el objetivo de cortar de tajo el romance que había entre su hija y Luis de Llano, para lo cual la hicieron abandonar Timbiriche y la mandaron a estudiar fuera de México. Sin embargo, esto fue en vano, pues Luis y Sasha siguieron en contacto.

Por ello, el abuso del que fue víctima Sasha Sokol también trajo problemas en el matrimonio de su madre, el cual finalmente terminó por disolverse, provocando en Sasha una primera gran pérdida.

