Tras polémica, Superholly lanza advertencia al programa Hoy; ¿qué dijo la youtuber?

Hasta hace poco, nadie hubiera pensado que Superholly estaría relacionada con el programa Hoy, pero de una manera algo polémica, pues lo que empezó como una dinámica sobre Yalitza Aparicio terminó en una serie de dimes y diretes que piensa aclarar a través de un video.

Holly Grace Marie Tuggy, nombre real de la youtuber, utilizó sus redes sociales para anunciar que está cocinando un video donde explicará cómo es que nunca quedó en poner un pie en el matutino de la televisora de San Ángel para "dar clases de inglés". Esto, a pesar de que ellos argumentaron que "su oficina confirmó su participación".

¿Qué fue lo que dijo Superholly?

A través de una serie de historias en su Instagram, Superholly saludó a todos sus seguidores y les enseñó el lugar donde grabó el tan esperado video y mencionó que no importa que se pase horas editándolo con tal de que quede lo antes posible para poder publicarlo y dar su postura sobre el "chisme".

"Sólo quiero decirles que acabamos de grabar un 'tell all'. Un café con Holly donde contamos todo este chisme del programa Hoy, de que supuestamente iba a ir y que de último momento 'cancelé'. Lo que dijo Galilea, lo que le respondí, lo que ustedes opinan. Todo el chisme y voy a pasar literalmente las siguientes 5 horas si es necesario editando ese video para que salga lo más pronto posible.

Superholly hizo un video para aclarar el "chisme" (Foto: @hollyradio)

¿Cómo surgió la confusión?

Resulta que Superholly trató de analizar el "inglés perfecto" de Yalitza Aparicio, algo que presumió mucho una revista. Sin embargo, a la hora de hacer el video no pudo analizar nada porque la actriz no tiene muchos diálogos en éste idioma. Acto seguido, la oaxaqueña le respondió a través de otro video y le dio la razón.

Esta noticia se dio a conocer, pero a los ojos de la conductora Galilea Montijo no estuvo bien y le reclamó tras presentar la noticia en Hoy: "Cuando tengas en tu cuenta, la lana de Yalitza, de Sofía Vergara y de todos las que criticas, entonces platícanos, nena. Mientras sabes qué I don't care...", le dijo.

Posteriormente el programa anunció que tendría de invitada a la originaria de Carolina del Norte para enseñarle inglés a los conductores, pero resultó ser falso y la misma Holly se encargó de anunciarlo en sus redes sociales:

"Mi gente, estoy un poco confundida… No he quedado con nadie de asistir al programa Hoy el día de mañana, pero ya varias personas me han reportado que ellos afirman que ahí estaré. Nuevamente, esto NO ES CIERTO".

Como respuesta, el programa emitió un comunicado donde explicó que el equipo de la youtuber había cancelado la participación, pero que siempre la esperarán con los brazos abiertos.

"A los fans de Superholly: Queremos aclarar que le hicimos la invitación para asistir al Programa Hoy por medio de su oficina, quien confirmó a esta producción su participación. Sin embargo el lunes siete de febrero cancelaron su visita, los promocionales ya se habían grabado y por ello salieron al aire. ¡Las puertas de Programa Hoy siempre están abiertas!"

Tras generarse una bola de nieve que creció hasta este punto, Superholly decidió hacer el video para aclarar todo. Ahora sólo resta esperarlo y ver si en algún momento se entrevista con los conductores y en especial con Galilea Montijo.

