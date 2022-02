SUPERHOLLY: ¿Dónde nació y qué edad tiene la influencer que enseña inglés en YouTube?

Holly Grace Marie Tuggy, mejor conocida como "Superholly" es una youtuber que recientemente se enfrentó a una de sus primeras polémicas mediáticas debido al malentendido que hubo el anuncio de una supuesta invitación al programa matutino "Hoy", la cual nunca recibió.

Y es que la creadora de contenido ha procurado mantener un bajo perfil y no involucrarse en situaciones de este tipo, prueba de ello es que en su canal suele subir videos referentes a la enseñanza del inglés o anécdotas personales.

Su popularidad incrementó cuando se hicieron populares los videos en los que corregía la pronunciación de algunas palabras en inglés, a tal grado que usuarios crearon algunos memes que incluso ella tomó con humor.

Superholly se convirtió en un meme después de un video que subió a Youtube: | Foto: Especial

Superholly: nacionalidad, edad y todo sobre la influencer

Holly tiene un canal en Youtube (Superholly) desde 2013 en el que enseña a la gente curiosidades sobre hablar inglés, además de que enseña a pronunciarlo de forma correcta y el significado de algunas palabras. Actualmente tiene 40 años, nació el 23 de enero de 1982 en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Por temas del trabajo de su papá, Holly y su familia viajó durante gran parte de su infancia de Estados Unidos a México, en lugares como Orizaba, Veracruz en donde vivió durante sus primeros tres años de vida.

La creadora de contenido trabajó como locutora en México aunque su profesión es de creativa en el ámbito de la publicidad. También trabajó en en Estados Unidos como mesera y locutora en una estación de radio en Los Ángeles, California ahí fue donde conoció a Benjamín Vargas, con quien contrajo nupcias en 2016.

En su canal de youtube, tiene una sección en la que cuenta anécdotas de su vida que no han sido del todo positivas "No seas como Holly" a través de la cual busca dejarles alguna enseñanza a sus seguidores para que no cometan los mismo errores que ella.

Recientemente se vio envuelta en una polémica debido a Galilea Montijo y Andrea Escalona anunciaron que se presentaría en el programa "Hoy", por esta razón sus seguidores se dirigieron a la influencer emocionados por la noticia, la cual le causó extrañeza pues aseguró que nunca recibió una invitación.

Ante esto, la cuenta de Twitter de "Hoy" publicó un mensaje de aclaración en el que aseguraron que sí se comunicaron con la supuesta oficina de Holly, la cual les había confirmado su asistencia.

No obstante la youtuber volvió a desmentir la información, incluso pidió pruebas y aseguró que la producción sólo buscaba hacerla quedar mal.

