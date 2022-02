Furiosa, Superholly acusa al programa Hoy de querer hacerla quedar mal; pide pruebas de su invitación

A pesar de mantener una imagen muy limpia, y de ser una vlogger dedicada a los idiomas, Superholly no ha logrado escapar de la polémica, pues desde que se anunció su presencia en el programa Hoy este 8 de febrero, la influencer tuvo que salir a desmentir al programa de Televisa argumentando que no había sido invitada.

Todo empezó cuando Galilea Montijo y Andrea Escalona anunciaron en la emisión de Hoy del 7 de febrero, que la invitada del siguiente día sería Superholly, y que 'iba para enseñarles inglés'. Los fans de la influencer rápidamente compartieron la noticia y le escribieron a Superholly informándole de su supuesta presencia en Hoy, noticia que la maestra de idiomas salió a desmentir en sus redes sociales, argumentando que no había sido invitada y que nadie de la producción la había contactado para estar en Hoy.

"No he quedado con nadie de asistir al programa Hoy el día de mañana, pero ya varias personas me han reportado que ellos afirman que ahí estaré. Nuevamente, esto NO ES CIERTO"