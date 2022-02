¿Superholly estará en el programa HOY mañana martes 8 de febrero? Esto se sabe de su invitación

Quien conoce a Superholly sabe que es una mujer que se ha dedicado a "dar clases de inglés" a través de sus redes sociales y de entre muchas dinámicas que ha tenido analiza el nivel de inglés de varias personalidades. Una de ellas fue la actriz Yalitza Aparicio, pero el contenido pareció no gustarle a la conductora del programa "Hoy", Galilea Montijo, al grado de responderle algunas cosas que se salieron de contexto.

El caso se viralizó y de inmediato salieron los seguidores de la youtuber a defenderla. Ahora, cuando muchos pensaron que la situación había quedado olvidada, se anunció que la originaria de Carolina del Norte, Estados Unidos, estaría en el programa para darle clases de inglés a la tapatía.

Sin embargo, parece que todo el mundo estaba enterado de esta aparición menos la misma Superholly, quien recibió infinidad de mensajes de sus fans preguntándole al respecto, pero ella no lograba entender lo que estaba pasando; tuvo que salir a desmentir lo que tanto se anunció.

Superholly desmiente su aparición en Hoy

Holly Grace Marie Tuggy, nombre completo de la influencer, recurrió a las redes sociales para anunciar que además de estar confundida por todo el alboroto que se estaba gestando no se presentaría en el programa.

"Mi gente, estoy un poco confundida… No he quedado con nadie de asistir al programa Hoy el día de mañana, pero ya varias personas me han reportado que ellos afirman que ahí estaré. Nuevamente, esto NO ES CIERTO".

¿Qué le respondió Galilea Montijo a Super Holly?

Tras el análisis de la protagonista de la película "Roma", muchos pensaron que la crítica había sido negativa; sin embargo, la influencer siempre se manejo con respeto hacia la figura de la originaria de Oaxaca. Incluso, la misma Yalitza Aparicio le respondió con un video y le dio la razón.

La "crítica" la hizo después de que una publicación elogiara el buen inglés de la actriz, pero al final Superholly no pudo analizar prácticamente nada, pues los diálogos de la oaxaqueña fueron apenas tres líneas.

Apenas llegó esto a los oídos de la conductora de la televisora de San Ángel y le habló de una manera severa haciendo pensar que no se había dado el tiempo de ver los videos o simplemente por bromear con los acontecimientos.

"Cuando tengas en tu cuenta, la lana de Yalitza, de Sofía Vergara y de todos las que criticas, entonces platícanos, nena. Mientras sabes qué I don't care...", dijo Galilea Montijo.

Por su parte, Superholly sólo le limitó a escribir: "Como siempre digo, lo importante es darnos a entender, con eso ya estamos del otro lado", así como que "su barrio la respalda", por el apoyo que recibió y sigue recibiendo desde entonces.

