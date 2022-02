Chiquis Rivera pensó en suicidarse, pero no lo hizo por su mamá Jenni Rivera

La vida de Chiquis Rivera no sólo ha sido de éxito y de lujos, pues tras la publicación de su libro "Invencible" rompió el silencio en varios temas delicados como la violencia que sufrió a lado de su ex pareja Lorenzo Méndez o los problemas que tuvo con Mr. Tempo, pues entre otras cosas, narró que pensó en el suicidio.

Tantas fueron las adversidades que atravesó la hija de Jenni Rivera que su salud mental se vio afectada al grado de querer quitarse la vida, narró en una entrevista para un medio de Estados Unidos.

"Si hubo momentos en los que quería terminar con todo, pero gracia a Dios mi fe me ha ayudado a decir si yo hago esto me voy a arrepentir, no voy a ver a mi mamá y es algo que yo se que algún día, cuando ya no esté, cuando sea mi momento para irme de este mundo yo tengo esa esperanza de ver a mi mamá y abrazarla. Si yo me quito mi propia vida, no voy a tener esa bendición", explicó.

La cantante y empresaria asegura que por las noches la imagina y habla con la "Diva de la banda" para pedirle que la ayude y le de mucha fuerza a ella y a su familia.

Lorenzo Méndez lanza extraño mensaje

La expareja de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez, sorprendió a todos tras lanzar un mensaje extraño en el que advertía que estaba siendo aconsejado por un diablo y un ángel, pero que no sabía a quién hacerle caso:

"Tengo un diablito y un ángel en mi hombro, hablándome... para ser honesto, no sé a quién hacerle caso", escribió.

Esto de inmediato fue analizado por los conductores de De Primera Mano, quienes lo tomaron como una cosa poco seria y como una posible advertencia para la cantante.

Gustavo Adolfo Infante le dijo que debe tomar las cosas con más madurez, pues su prestigio va de la mano con las acusaciones que Chiquis Rivera realizó cuando estuvieron juntos como que la llegó a tomar por el cuello y escupirle en la cara.

