Lucero y Mijares: La verdad sobre su divorcio, ¿fue por celos?

Desde su noviazgo hace más de 20 años, Lucero y Mijares se convirtieron en la pareja más querida del público mexicano, pues todos vieron crecer a la "Novia de América" tanto en la actuación como en la música desde que era sólo una niña, mientas que el cantante se robó la atención por su magnífica voz.

Tan importante fue el amor entre estos dos personajes que el mundo entero se sorprendió cuando decidieron llevar su relación a lo más formal y contraer nupcias. Por supuesto, la unión en matrimonio de Lucero y Mijares fue la gran boda del año que incluso tuvo su propia transmisión en televisión nacional, ya que nadie quería perderse un momento tan especial en la vida de los dos ídolos mexicanos.

De tal forma que el 18 de enero de 1997 todo el país se sentó en las salas de sus hogares o restaurantes para ver la transmisión de la boda entre os cantantes, quienes dieron el sí en el Colegio de las Vizcaínas de la Ciudad de México. Debido al gran impacto que lo anterior tuvo, comenzaron a circular una serie de rumores que aseguraban que entre la pareja no había amor y sólo se trataba de un contrato estricto en cuanto a detalles.

Una idea que se incrementó cuando en marzo de 2011 la pareja anunció en un comunicado al público y fans que había llegado "el final de una historia que ustedes vieron nacer". Asimismo, destacaron que era el "principio de una amistad que durará para toda la vida", pues durante 14 años tuvieron cientos de vivencias y dos hijos, José Manuel y Lucerito.

Prueba de ello es que actualmente los cantantes tienen una excelente amistad que incluso los ha llevado a hacer en familia eventos online, así como a compartir escenario en más de un concierto, a los que también han invitado a sus dos hijos, quienes también heredaron el talento para la música.

¿Por el fin de un contrato o por celos? Esta razón los llevó al divorcio

A pesar de todo lo anterior, en un inicio nadie tuvo claro exactamente qué fue lo que pasó entre los enamorados, quienes no ofrecieron muchos detalles sobre su divorcio hasta hace un par de años. De hecho, la falta de declaraciones fue una de las razones por las que tanto los fans de Lucero y Mijares, como el resto del país, comenzaron a sacar sus propias conclusiones.

Y es que hubo quienes aseguraron que un supuesto contrato sobre su relación había llegado a su fin tras cumplir cada una de las clausulas que iban desde la cantidad de años juntos hasta el número de hijos que debían de tener. Por otro lado, las infidelidades y los celos poco a poco fueron ganando terreno entre el mundo del espectáculo. Pues con el paso de los años a la "Novia de América" se le comenzó a relacionar con famosos como Marcelo Córdova, David Zepeda o Sergio Sendel.

Sin embargo, en los últimos años todos estos temas se han ido esclareciendo por el ex matrimonio con las declaraciones que han ofrecido en varias entrevistas. Por su parte, Lucero explicó en un video de YouTube que el día de su boda, ambos estaban más que enamorados y que fue televisada porque Emilio Azcárraga fue quien se lo propuso, para que la gente pudiera estar presente de alguna forma.

"Con Manuel tengo una relación súper linda, tengo muchísimo respeto, mucha amistad, somos socios de por vida con estos dos hijos maravillosos que tenemos", dijo.

Además, descartó que detrás de su relación existió un contrato, pues reiteró que Mijares y ella estaban sumamente enamorados. "Se dijo que habíamos firmado un contrato, que estábamos obligados a quién sabe cuanta cosa, que teníamos que durar tantos años de casados, que teníamos que tener quién sabe cuántos hijos. O sea, imposible firmar un contrato con esos detalles, diría yo, absurdo".

Por otro lado, el interprete de "El privilegio de amar" destacó para el calan de YouTube de Yordi Rosado que probablemente el divorcio llegó por la forma de vida que tenían tan separados por sus respectivos proyectos.

"Lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también; estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro porque ella entre que hacía giras, de repente novelas que se tardaban, eran muchos capítulos que grababan. Eso ayudó un poco a que estábamos con los chavos, o estaba uno o estaba el otro, no era de que se quedaran solos", dijo Mijares.

Agregó que un día se separaron de cuartos, aunque mantenían una muy buena relación en la que "siempre hubo un respeto espectacular" que se mantiene hoy en día, lo que incluso les permite ser vecinos.

"De hecho cuando nos separamos, le digo 'oye, Lucerito, no te importa que me cambie aquí al edificio de junto' y me dice 'no, no me importa, te lo imploro'. Tú como adulto superas esto, lo entiendes, pero de repente los chavos no saben, es más difícil que ellos lo superen", indicó.

