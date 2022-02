Luis 'Potro' Caballero comparte romántica FOTO con Karime, ¿hay reconciliación?

Sin duda alguna, dos de las personalidades más polémicas dentro de Acapulco Shore son Karime Pindter y Luis Caballero, mejor conocido como “Potro”, quienes desde la primera temporada de este reality show hicieron una gran conexión.

Aunque en un principio se rumoreaba que ambos podrían tener un romance debido a sus encuentros íntimos dentro del reality show, “Potro” aclaró que entre ellos solo podría existir una amistad, y muestra de ello es el reciente viaje que hicieron juntos.

¿ReconciliacIón?

En los últimos meses, “Potro” estuvo alejado de sus ex compañero de Acapulco Shore, debido a los diversos proyectos profesionales que tiene, incluso se llegó a decir que ya no quería saber nada de ellos, sin embargo, hace poco se le vio con todos en una reunión en la que por cierto no estuvo Mane.

Pese a la ausencia de Mane, “Potro” es con el único ex integrante de Acapulco Shore que mantiene una relación cercana la también empresaria pues estuvo con ella en su más reciente cumpleaños.

Karime y Potro ¿Solo amigos?

“Potro” compartió desde sus redes sociales una fotografía con Karime en la que aparecen abrazados en medio de las playas de Cancún, dicha publicación la acompañó con la frase “Friendship never ends (La amistad nunca termina)”.

Dicha imagen ha logrado obtener miles de likes y cientos de comentarios entre ellos los de otros ex integrantes de Acapulco Shore como Jawy Méndez quien solo comentó con emojis de corazón, mientras que Brenda Zambrano escribió “ya cásense”.

Pero sin duda, el comentario que más llamó la atención fue el de Karime pues no tuvo miedo en decirle un “te amo” a su gran amigo y además promete que no será el último viaje que hagan juntos.

Además de estos comentarios se suman los de todos sus fanáticos quienes están felices por verlos de nuevo juntos luego de un evidente distanciamiento que hubo entre ellos.

