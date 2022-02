Lucía Méndez: la realidad de su supuesto vínculo con “Los Narcosatánicos”

A lo largo de este 2022, Lucía Méndez estará celebrando 50 años de su exitosa carrera artística en la que se ha desempeñado como modelo, actriz y cantante, sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas pues también ha atravesado momentos difíciles en su carrera como la ocasión en la que fue relacionada con el grupo criminal conocido como “Los Narcosatánicos” por lo que a continuación te contamos toda la verdad sobre este oscuro episodio en la vida de Lucía Méndez.

Este bochornoso momento ocurrió en el año de 1989 cuando se desmanteló parte de la organización criminal conocida como “Los Narcosatánicos”, la cual, operaba en Matamoros, Tamaulipas y realizaba sacrificios humanos y rituales demoniacos como parte de una secta por lo que no pasó mucho tiempo para que diversas celebridades fueran vinculadas con esta organización.

En el caso de Lucía Méndez se cree que fue relacionada con “Los Narcosatánicos” debido a que su carrera estaba en la cima del éxito y principalmente porque protagonizó la famosa telenovela llamada “El Extraño Retorno de Diana Salazar” donde le daba vida a una mujer acusada de ser bruja debido a sus poderes sobrenaturales por lo que se generaron rumores que provocaron fuertes señalamientos en contra de la actriz. Cabe mencionar que Lucía Méndez no fue la única en ser señalada pues Yuri, quien también se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera, también fue vinculada con esta organización.

El personaje de "Diana Salazar" metió en problemas a Lucía Méndez. Foto: Especial

Tras estos señalamientos, la carrera de Lucía Méndez comenzó a verse afectada por lo que la también cantante se vio en la necesidad de aclarar todo por lo que fue gracias a la ayuda de su entonces esposo, Pedro Torres y a su publirrelacionista, Pati Padilla que logró esclarecerse la situación.

Lucía Méndez comprueba su inocencia

De acuerdo con declaraciones dela propia Lucía Méndez, para empezar su supuesta relación con “Los Narcosatánicos” no pudo ser debido a que acababa de dar a luz a su hijo Pedro Antonio, por lo que prácticamente no pudo de salir de su casa durante varios meses, sin embargo, sus palabras no eran suficientes por lo que su entonces esposo, Pedro Torres y la encargada de llevar sus relaciones públicas, Pati Padilla se dieron a la tarea de mover sus influencias para concretar una cita con los líderes de dicha organización, Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete, quienes ya se encontraban detenidos por las autoridades.

La actriz contó que Pati Padilla fue a entrevistarlos con cámara en mano y al preguntarles por sus supuestos vínculos con Lucía Méndez y Yuri, “Los Narcostánicos” señalaron que no conocían a las artistas por lo que todo quedó aclarado, sin embargo, otra situación curiosa sobre este caso es que Lucía Méndez destapó un evento sobrenatural que ocurrió durante esta entrevista, cuyo video nunca salió a la luz.

“Fue ella personalmente a realizar las entrevistas. Tenía a un metro a los ‘Narcosatánicos’ y me decía que se sentía una vibra impresionante. Les mandé una Virgen de Guadalupe a cada uno de los dos y cuando el asistente del Procurador de Justicia se las daba en las manos, la virgen volaba, era como un exorcismo, como algo raro, me platicó Pati y que lo tienen grabado”, recordó Lucía Méndez durante una entrevista.

