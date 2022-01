Lucía Méndez desmiente que Camilo Sesto le haya pedido a Lourdes Ornelas abortar a Camilo Blanes

Luego de revelar que dio positivo al COVID-19, Lucía Méndez celebró su cumpleaños número 68 en casa, sin embargo, esto no impidió que la actriz diera una serie de entrevistas en las que diversos conductores aprovecharon para brindarle sus mejores deseos, no solo con motivo del festejo, sino con la finalidad de que su enfermedad no se complique con el paso de los días.

Lo cual, la actriz ve difícil, ya que la variante con la que se contagió es Ómicron, por lo cual sus síntomas son bastante leves, aunque previamente ha admitido que sus mayores malestares se presentaron el pasado fin de semana.

"Yo creo que se me pegó el viernes y el sábado en la madrugada no me podía mover, me dolía mucho la cabeza, me dio calentura, no tenía ganas de comer, todo me sabía muy salado, no podía nada, o sea, sábado y domingo sí fue fatal", confesó Lucía Méndez en 'De Primera Mano'.