Así es la relación de Lourdes Ornelas y su hijo Camilo Blanes

Lourdes Ornelas, la mexicana que fue pareja del cantante Camilo Sesto, tiene el título de ser la madre del único descendiente del intérprete español. Ambos se conocieron cuando ella tenía 18 años y trabajaba como asistente de la actriz Lucía Méndez. Doce años los distanciaban en edad.

Tiempo después de aquel encuentro, Camilo Sesto y Lourdes Ornelas iniciaron una relación fruto de la cual la joven quedó embarazada y se vio obligada a abortar por la presión que generó el entorno del artista para que ella no tuviera al bebé.

Meses más tarde, Camilo regresó a la vida de Lourdes pidiendo perdón por aquella situación. De esta manera, y en una segunda etapa de vínculo, nació su hijo Camilo Blanes Ornelas, en 1983, producto del segundo embarazo.

Sesto tuvo una nueva desaparición de la vida de la madre y su hijo pero retornó 4 meses después. Sin embargo, nada fue igual. La relación entre Lourdes y Camilín se vio siempre interrumpida por conflictos y diversas situaciones.

Relación entre Lourdes Ornelas y Camilo Blanes Ornelas

Cuando Camilo Sesto volvió a la vida de Ornelas y de Camilo Jr, el panorama pareció alentador. Con la promesa de criar a su hijo juntos en España, se mudaron los tres para empezar de cero.

No obstante, el entorno del artista nuevamente incidió para que Lourdes decidiera alejarse ante tantas amenazas y malos tratos. Fue así que decidió volver a su México natal, huyendo de la ‘cárcel de oro’ en que se había metido. Una vez asentados en casa, Lourdes y el pequeño Camilo vivieron tranquilamente hasta los seis años del niño cuando volvió a aparecer su padre para oscurecerlo todo otra vez.

En plan de reconquista, Sesto se asentó en México y, una noche luego de meses, solicitó a su ex pareja que lo dejara dormir en su casa propia, a solas con el pequeño. Lourdes accedió sin saber que eso lo cambiaría todo.

El español huyó a la mañana siguiente hacia Iberia con el niño y Ornelas no pudo hacer nada para evitarlo. Se pasó sin hablar con él ni verlo durante años. Sesto lo impidió todo. No obstante, cuando Camilito creció, a los 18 años decidió regresar con su madre a México, aunque Lourdes relata que no fue lo que esperaba. “Cuando llegó me di cuenta de todo. Era como vivir con un extraño. Fue un choque tremendo”, confesó ella durante una entrevista.

En la actualidad, Camilo Blanes Ornelas atraviesa un problema serio de adicciones luego de todos estos episodios vividos en su vida. Lourdes Ornelas ha hecho lo posible para cooperar con la situación pero lo cierto es que es bastante complicada. Aún así, con tantos conflictos en el medio y muchos años después, se siguen teniendo el uno al otro para apoyarse en lo que sea.