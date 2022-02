Raúl Velasco: Así fue como el polémico conductor le cambio la vida a Lucía Méndez | VIDEO

Lucía Méndez es una de las figuras más queridas y reconocidas de la industria del entretenimiento en México, sin embargo, muy pocos saben que Raúl Velasco jugó un papel de suma importancia para su desarrollo artístico, por lo que a continuación te contamos cómo es que el conductor de “Siempre en Domingo” le cambió la vida a la actriz y cantante.

Lucía Leticia Méndez Pérez, nació el 26 de enero de 1955 en León, Guanajuato y desde muy joven demostró tener cualidades artísticas por lo que con apenas 17 años comenzó a destacar en diferentes certámenes de belleza y a partir del año de 1972 comenzó su exitoso andar en las telenovelas participando junto a Angélica María en “Muchacha italiana viene a casarse” donde tuvo un papel secundario pero pudo mostrar todas sus capacidades histriónicas por lo que en los siguientes años siguió participando en otras telenovelas donde fue adquiriendo mayor relevancia en el medio.

¿Cómo le cambió la vida Raúl Velasco?

A mediados de la década de 1970 Lucía Méndez ya comenzaba a despuntar como una de las actrices más prominentes del medio del espectáculo, sin embargo, aún le faltaba algo para ser una artista completa y dicho elemento era cantar, por lo que el responsable de darle la proyección que le faltaba fue Raúl Velasco, quien se encargó de prepararla para presentarla con bombo y platillo en “Siempre en Domingo” y fue el mismo conductor quien en alguna ocasión recordó cómo es que le cambió la vida a Lucía Méndez pues a partir de su lanzamiento como cantante se convirtió en una supes estrella del espectáculo en México.

“Lucía Méndez recibió la tradicional “patadita” (de la buena suerte), se la dio lupita D’Alessio el 5 de enero de 1975 en “Siempre en Domingo”, era una chamaca, yo soy de cierta forma el responsable de que se haya dedicado a cantar, porque un día me llegó a la oficina y me dijo ‘estoy haciendo cosas en teatro, estoy empezando en telenovelas, pero quiero cantar’, y dije sí todos quieren cantar, pero no se le dio por ahí’”, recordó el polémico conductor quien se negaba a presentarla argumentando que "no cantaba nada".

Lucía Méndez se presentó en diversas ocasiones en "Siempre en Domingo". Foto: Especial

Ante la negativa de Raúl Velasco, Lucía Méndez apeló a que le diera una oportunidad como un favor entre personas que nacieron en el mismo lugar, pues ambos son de León, Guanajuato y fue así como el conductor finalmente aceptó, pero tenía que pasar por el filtro de su director artístico, Rigoberto Pantoja, lo cual, no le costó mucho a la también actriz pues demostró que tenía el talento necesario y a partir de ahí comenzó su carrera como cantante.

“La escuché con acompañamiento de guitarra y realmente tenía el sentimiento y el sabor mexicano en sus interpretaciones, grabó su primer disco con música ranchera y fue un ‘guamazo’, tuvo un éxito de ventas realmente notable y de ahí despegó Lucía Méndez en su calidad de intérprete de música”, señaló Raúl Velasco previo a una de las muchas presentaciones de Lucía Méndez en su programa, además, se sabe que ambos llegaron a entablar una muy buena relación.

