Alicia Machado promete regalar un bypass gástrico a una seguidora; ¿quién puede participar?

Luego de que varios usuarios criticaron a Alicia Machado por su pérdida de peso tan rápido, señalando que lo logró gracias a una cirugía mejor conocida como "bypass" y no debido a su constancia, disciplina en la alimen alimentación y el deporte, la actriz respondió a sus detractores.

“He aprendido a comer, he aprendido a mantenerme bella, saludable, a tener el cuerpo bonito, sexy, que me gusta tener, sin necesidad de maltratarme, sino a través del amor, de comer bien, de cuidarme”, explicó, en entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

De la misma forma Machado reveló que esta no es la primera vez que tiene que someterse a una dieta para recuperar su escultural silueta;

"No me sentía a gusto con esos 11 o 12 kilos que tenía de más, mi peso, como digo ‘mi peso Miss Universe’ era entre 59 y 72 kilos, porque yo soy una mujer alta, mido 1,74". señaló.

Al respecto, la exreina de belleza aseguró que esta es la tercera vez que "tiene que volver", se propuso regresar a ser la Miss Universe de antes.

Asimismo, Alicia reveló que su deseo de poder de participar nuevamente en un certamen de belleza internacional que hacen en Canadá llamado Mrs. Universe que es "Señora Universo": "¿quién sabe?, ¿por qué no?, sería divertido”, confesó.

Finalmente Machado desmintió que este nuevo cambio en su aspecto físico se deba a una operación bariátrica.

“Me da risa, yo a toda esa gente que dice eso me gustaría donarle a una persona un bypass gástrico, te lo juro, a lo mejor a una madre soltera, trabajadora, que no se sienta feliz con su peso, con su salud. Vamos a hacer una dinámica, y creo que ha surgido orgánicamente en este justo momento aquí contigo en este programa, y me parece fantástico porque el tema de la pérdida de peso, de la autoestima, de cómo nos vemos, de nuestra salud es toda la vida, vamos a hacerlo en el programa con mi Fundación de Mami Sola”, finalizó.