Comparan el talento de Bad Bunny con Freddie Mercury y explotan las redes

En redes sociales se generó una gran polémica debido a que una página de Facebook comparó el talento musical de Bad Bunny con el de Freddie Mercury, por lo que las reacciones entre los internautas no se hicieron esperar y se generó un intenso debate entre los seguidores de ambas figuras de la música.

“Distintas épocas, mismo talento” fue la frase con la que la página de Facebook llamada “El Perro” generó una gran polémica en esta red social pues para acompañar este texto publicó una fotografía en la que de un lado aparece el rostro de Bad Bunny y del otro lado la cara del Freddie Mercury, por lo que de inmediato se generó una intensa batalla de fans.

Por una parte, salieron los defensores del legendario vocalista de “Queen” y enfurecidos señalaron que esa imagen era una auténtica falta de respeto para un artista de la talla de Farrokh Bulsara, como realmente se llamaba el intérprete de “I want to break free”.

“Si Freddy Mercury viviera se volvería a morir al ver tan semejante estupidez”, “Es una falta de respeto” y “qué comparación tan descabellada” son algunos de los comentarios en favor de Freddie Mercury que se pueden leer en la publicación.

Por otra parte, los seguidores de Bad Bunny también salieron en su defensa y señalaron que no se podía comparar a semejantes estrellas de la música argumentando que cada uno ha hecho aportes importantes a la cultura desde su trinchera y en diferentes épocas, además, también recomendaron algunas canciones para demostrar que no todo el contenido de sus canciones tiene temática sexual o “vacía”, como se ha llegado a decir.

“No sean así, los dos hacen lo que mejor sabían hacer en sus épocas y cada uno merece respeto” y “Si bien no se puede comparar con otros artistas, no se puede negar que Bad Bunny tiene talento” son algunos comentarios en favor del cantante nacido en Puerto Rico, quien en el próximo mes de diciembre se presentará en el Estadio Azteca como parte de su gira llamada "World's Hottest Tour".

Cabe mencionar que en esta publicación hubo algunos desencuentros más fuertes entre seguidores de ambas estrellas de la música, incluso llegaron a los insultos pues varios internautas se mostraron renuentes a aceptar estas comparaciones.

Es importante señalar que esta no es la primera vez que comparan a estas dos figuras de la música pues en 2020, Bad Bunny llamó la atención al vestirse de mujer en el video de su canción “Yo perro sola”, pero inmediatamente salieron los fans de Freddie Mercury a demeritarlo y a decir que el cantante de Queen ya lo había hecho, no obstante, no pudieron evitar las comparaciones entre ambos y todo parece indicar que esta tampoco será la última vez en la que equiparan los talentos de estas dos superestrellas de la música.

Las comparaciones entre Freddie Mercury y Bad Bunny generan intensos debates en redes. Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Eduin Caz "envidia" a Maluma y Bad Bunny por esta peculiar razón

Bad Bunny en México: 5 recomendaciones para alcanzar boletos para sus conciertos