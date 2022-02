¿Quieres ver GRATIS a Bad Bunny? este joven ofrece su terraza a un lado del Estadio Azteca

Los fans de Bad Bunny están desesperados por saber si alcanzarán boletos para su próximo concierto en el Estadio Azteca. Sin embargo, un joven en TikTok ya les ofreció una alternativa, y lo mejor de todo es que es gratis, pues se trata de un lugar exclusivo en la terraza de su casa a un lado de Coloso de Santa Úrsula.

Desde que el intérprete de 'Yonaguni' y 'La Noche de Anoche' anunció que llegaría a México con su ‘World's Hottest Tour’, sus seguidores han comenzado a ahorrar, pues hay que decirlo, los boletos no son nada baratos, sobre todo si se quiere estar lo más cerca del escenario.

Así puedes ver a Bad Bunny GRATIS

El usuario de TikTok @yaelmiguelmusic, subió un video en donde da un gran anuncio para los fanáticos del llamado 'Conejo Malo'. El joven dio a conocer que vive en un lugar privilegiado, pues su casa está a un lado del Estadio Azteca, por lo que aseguró que desde donde él habita se escuchan a la perfección los partidos de futbol y los conciertos.

“Amigos, yo vivo a unos cuantos metros del estadio Azteca y déjenme decirles que neta se escucha todo, o sea todo, los partidos, los conciertos", dijo Yael, quien inmediatamente después de este anuncio se volvió viral en la plataforma de videos cortos.

Lo mejor de esta oferta no es sólo que podrán disfrutar de los éxitos del cantante puertorriqueño como son 'A tu merced', 'Yo perreo sola', Dákiti', 'Callaíta', entre otros; sino que es gratis y también podrán disfrutar de las cervezas de su preferencia y al precio que está en la tienda.

"Entonces cáiganle con unas chelas aquí a la azotea y pues escuchamos el concierto del Benito gratis”, finalizó el joven en su video de poco más de 30 segundos que ya tiene 2.2 millones de reproducciones, así como casi 500 mil "likes" y otros 10.5 mil comentarios.

Aunque parece un poco absurdo, muchos de los usuarios de TikTok aseguraron que esta podría ser una mejor idea que comprar un boleto hasta arriba del estadio, pues aquellos que ya han estado en eventos similares indicaron que no es recomendable porque la acústica no es buena y no se alcanza a ver bien.

