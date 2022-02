¿Cuál es el nombre real de FAISY? Edad, estatura y datos desconocidos del conductor de Me Caigo de Risa

Me Caigo de Risa es uno de los programas más queridos por los mexicanos, de ahí que esta semana estrenara su octava temporada, en la cual participan diversos integrantes de La Familia Disfuncional, quienes a lo largo de diversos shows le han sacado más de una carcajada a los televidentes.

Y aunque no todos los personajes de Me Caigo de Risa se han mantenido a lo largo de las ocho temporadas, un constante que sigue cautivando con sus bromas y carisma es el conductor, quien pocos saben realmente no se llama Faisy.

¿Cuál es el nombre real de FAISY?

El nombre real de este emblemático personaje es Omar Pérez Reyes y debe su reconocido seudónimo a una anécdota de juventud, ya que según ha contado, cuando tenía 14 años y llegó a vivir a la CDMX, los jóvenes con los que se comenzó a juntar en la escuela eran amigos de un chofer de microbús, el cual se refería a los jóvenes como 'fai'.

Lo cual seguramente era un diminutivo de la palabra "faisán"; y al ser Faisy el integrante del grupo de amigos que tenía la estatura más baja, comenzó a ser denominado 'faisirrito', otro sobrenombre que de hecho, todavía ocupa en sus redes sociales.

Después, el apodo le fue dado para jugar fútbol, y también le comenzaron a llamar así en la secundaria, y en la preparatoria, para finalmente acompañarlo durante toda su vida y convertirse en el nombre con el que es conocido por todos.

¿Cuánto mide Faisy y cuáles son sus obscuros secretos?

El conductor de 42 años es virgo, así que las red flags del zodiaco no aplican con él. Nació el 19 de septiembre de 1979 y mide 1.80 metros, mientras que su peso oscila entre los 78 y los 80 kilogramos.

Uno de los datos poco conocidos de Faisy es que además de haber tenido una carrera musical en sus inicios, fue portavoz de una campaña para prevenir el suicidio llamada #YoMeComprometo.

Además, Faisy ha aclarado que no es grosero con sus fans, esto a raíz de los rumores que indicaban que se portaba cortante cuando sus seguidores le pedían fotografías, sin embargo trata de crear conciencia respecto a que los famosos también se cansan y tienen malos días.

Por lo cual, ha confesado que cuando está de mal humor prefiere no salir de su casa, ya que el público no merece que él esté enojado con ellos por problemas personales.

Otro dato que no se sabe qué tan cierto sea del comediante que saltó a la fama por su programa de radio llamado 'El Tlacuache', es que a finales de 2019 se especuló que tuvo que ver con la salida de 'Me Caigo de Risa' de Diego Erice, rumor que él desmintió, asegurando que no tenía ese poder de imperio.

Por su parte, sus colegas de Me Caigo de Risa suelen compartir muchas fotografías a lado de él, asegurando que tienen una buena relación con quien hoy en día es uno de los conductores favoritos de Televisa.

SIGUE LEYENDO:

Faisy hace llorar a Albertano en plena transmisión de "Me Caigo de Risa" | VIDEO

"Me caigo de risa": ¿Por qué le dicen Faisy al conductor del programa?