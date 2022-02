Erika Buenfil revela su secreto para lucir joven y no lo podrás creer

La actriz Erika Buenfil, quien se ha vuelto en todo un ícono de las redes sociales, contó en una entrevista para el programa ‘Sale el Sol’ cuál es su secreto para mantenerse tan bien a sus 58 años; todos se sorprendieron, pues contrario a lo que muchos creen, no se trata de operaciones estéticas.

Buenfil tiene una larga carrera en el cine, en el teatro y en la televisión, en los cuales ha incursionado en las últimas cuatro décadas. Durante su infancia, participó como extra y debutó como conductora junto al Tío Gamboin en el programa de juegos y caricaturas "Una tarde de Tele" y en su adolescencia grabó algunos comerciales para la televisión en su natal Monterrey, más tarde, en 1977, participó en "Conflictos de un médico" y fue ahí cuando su carrera despegó.

¿Cuál es el secreto de belleza de Erika Buenfil?

Al ser cuestionada sobre si alguna vez pasó por el quirófano, la actriz contestó tajantemente y expuso: “Pues mira ya nos vemos con la edad normal y aceptarse y cuidarse mucho a veces me maquillo mucho hasta ahorita esta soy, no me he hecho ninguna operación”, mencionó.

Erika mencionó que le gusta envejecer con dignidad y sin sufrir algún efecto secundario de las cirugías estéticas, aunque eso sí, se ha dado una que otra ayudita: “Retoques de botox fáciles y todo, pero no me he hecho ninguna cirugía está soy”, mencionó la también Tiktoker.

Por otra parte, mencionó que tampoco está del todo descartada la idea de operarse, pero que si lo llegara a hacer, lo diría abiertamente, pues considera que es algo que debe mencionarse: “Cuando yo esté muy mal sí, pero ahorita estoy muy bien con el botox”, dijo.Luego de esa revelación, el conductor Gustavo Adolfo también aceptó que ha recurrido en varias ocasiones al botox.

