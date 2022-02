Aracely Arámbula: Hijos de Luis Miguel debutarían en la actuación, esto sabemos

Miguel y Daniel, hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula, se mantiene lejos de las cámaras y del mundo del espectáculo, pero esto parece llegar a su fin. La actriz fue la encargada de abrir la posibilidad de verlos en algunos proyectos en la pantalla chica o grande. Inclusive confirmó que probablemente ya los hubieran visto y no se enteraron.

Durante una entrevista para “TV Notas”, la “Chule” explicó los motivos por los que los tiene lejos de las cámaras. El punto más importante tiene que ver con que es decisión de ellos. Pero eso no fue todo, ya que también reveló que probablemente los puedan ver más adelante por ahí.

“Ellos no quieren y cuando me dicen ‘no’, yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar, además son menores de edad”, se tiene que recordar que tienen 14 y 13 años. Posteriormente agregó: “A lo mejor los ven por ahí”, dijo la actriz.

Tienen talento

Se tiene que recordar que, a pesar de mantener su identidad lejos de los reflectores, la ‘Chule’ ha compartido algunos videos donde se les pueden ver de espaldas. Uno de los últimos que subió a su cuenta de Instagram muestra a uno de sus hijos cantando de forma increíble a la orilla de la alberca.

Este video se volvió viral, inclusive muchos de sus seguidores llegaron a expresar que el pequeño había heredado el talento y calidad vocal de sus padres, siendo el nombre de Luis Miguel el más sonado debido a los tonos que presenta en el clip.

Una mamá orgullosa

Dentro de la misma entrevista explicó como es su relación con sus hijos es increíble, ya que siempre están presentes y le desean toda la suerte del mundo en cada uno de sus proyectos. “Siempre están presentes. Ya están enormes y preciosos. Siempre me desean toda la suerte del mundo y me echan muchas porras. Yo como mamá me siento orgullosa de ellos”.

