¿Quiénes son los papás de Christian Nodal? Biografía, negocios y fortuna de los empresarios

Tal parece que la polémica perseguirá por un ratito más a Christian Nodal, quien se mediatizó y hasta se volvió tendencia en redes sociales tras su ruptura con Belinda. Sin embargo, en esta ocasión se dio a conocer que Universal Music presentó una denuncia contra sus padres, Jaime González y Silvia Cristina Nodal por "fraude genérico".

A través del programa de espectáculos "Ventaneando" se dio a conocer que el problema legal obedece a que la pareja presuntamente habría simulado contratos con la finalidad de apropiarse de fonogramas y videogramas cuyos derechos ya habían sido pagados por Universal Music.

Ante esto, el intérprete de "Adiós amor" explicó que "es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza. Yo tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas que solicitó Universal sean denegadas. No existe el veto, es falso, tanto que una juez lo está ordenando”.

¿Quiénes son los padres de Christian Nodal?

Jaime González, padre del famoso cantante de 23 años, fue el encargado de inculcarle el amor por la música, además de ser el productor de su sello discográfico SG Music. Por esta razón es lógico que trabaje con otros artistas, de los cuales destacan: Dareyes de la Sierra, Los Elementos de Culiacán, Banda La Tuyia y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, entre otros.

Silvia Cristina Nodal es la manager del ex de Belinda, además de ser con quien mejor se lleva, pues optó por utilizar su apellido para lanzarse como artista y darse a conocer.

Formó parte de un mariachi en su juventud y por ende Christian y sus hermanos crecieron bajo la música vernácula, misma que adoptarían después. Asimismo, es prácticamente toda una influencer, pues tiene miles de seguidores en sus redes sociales.

Sobre la relación que su hijo sostuvo con la cantante, se corrieron muchos rumores mencionando que nunca estuvo de acuerdo con su unión y que incluso ella le pidió a la actriz que se alejara de él, pues le faltaba mucho por vivir y crecer en su carrera.

En sus redes sociales, Cristina Nodal compartió el emotivo momento en que su esposo le entrega un anillo, arrodillado, por sus 23 años de casados. Este tenía diamantes incrustados; su valor es de más de 70 mil pesos y es de Tiffany & Co y aunque no se tiene un estimado de su fortuna, no ha de ser pequeña considerando lo que Christian Nodal desembolsó con Belinda.

