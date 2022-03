Le Twins: Talento nacional se presenta este año en el EDC de México

La escena de la música electrónica mexicana ha cobrado fuerza en los últimos 10 años, esto gracias al apoyo que hay entre los DJS, según comenta Karen, integrante de Le Twins, y gracias a esta unión han logrado que este año el EDC de México cuente con más talento nacional en el escenario principal, como es su caso.

El Electric Daisy Carnival (EDC) llegó a México en 2014, la última vez que ellas estuvieron en el cartel fue en 2019, fecha en la que vivieron uno de los momentos más bellos de su carrera, porque el público coreó uno de sus temas originales y que no tenía tanto tiempo de haber salido a las plataformas, por experiencias como estas, saben que todo esfuerzo ha valido la pena.

“Es difícil, no es un mundo fácil, menos para las mujeres, hace cinco años la escena no era la misma, no éramos tantas DJs y era complicado que nos respetaran y creyeran en nosotras, pero el tiempo y el trabajo constante nos dio la razón, sabemos que vamos por buen camino”,agregó.