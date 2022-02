"Lo caido, caido": Raquel Bigorra sobre el anillo que le dio Christian Nodal a Belinda | VIDEO

Tras la ruptura entre Belinda y Christian Nodal, se han puesto varios temas sobre la mesa: los tatuajes del cantante, los presuntos motivos que los llevaron a separarse, que si ella es una aprovechada o que si él la engañó; sin embargo, también se debate sobre el costoso anillo de compromiso que él le dio a la actriz ¿se lo debe devolver o no?

Muchas personas del medio artístico han emitido su opinión y una de ellas fue la conductora Raquel Bigorra quien sin pelos en la lengua, y algunas experiencias, aseveró que la también cantante no debería ni siquiera pensar en regresarle la joya a Nodal, cuyo valor es de tres millones de dólares.

A pregunta expresa de los medios de comunicación, la cubana naturalizada mexicana respondió que al ser un regalo no significa que con ello te están "apartando", sino que se trata de una muestra de afecto y nada más.

"No, yo no porque 'lo caido, caido'. O sea, eso es cierto, mi marido sabe. Yo tenía como cuatro o cinco anillos, después vinieron a mi casa y por coda se lo robaron todo, se llevaron la caja fuerte y se llevaron todos los anillos del difunto. Pero te voy a decir algo: yo pienso que cuando alguien te da un obsequio, no es un obsequio de apartado, es una muestra de amor", explicó la también escritora.

Sobre si es moral o no devolver la joya, ella dijo:

"Hay gente que dice que una mujer decente, hay a quién le importa, debe regresar el anillo; yo en mi caso, nunca regresé ningún anillo".

Raquel Bigorra recibe gato por liebre

Con una sonrisa Raquel Bigorra recordó que en una ocasión fue a empeñar uno de sus anillos y le dijeron que no era genuino. Sobre la piedra dijo que no tenía valor, pues era "fondo de botella". Y aunque fue algo vergonzoso esto sólo es para quien se lo dio.

"No lo empeñe realmente, pero sí cuando en una de esas me dicen 'oye qué anillos tienes para empeñar' y me lo fueron a ver me dijeron: 'no, no es bueno'. Entonces, así pasa".

