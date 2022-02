Daniel Bisogno critica show del Super Bowl, genera polémica e insulta en Twitter: "el que se lleva se aguanta"

Daniel Bisogno es uno de los conductores de televisión más reconocidos; sin embargo, también es de los más polémicos, pues sus comentarios son muy ácidos cuando el tema es espinoso. Ahora, su última opinión la generó en las redes sociales, donde desató prácticamente una revolución donde se enfrascó en una serie de improperios con los internautas por el Super Bowl LVI.

El comunicador calificó de "vergonzoso" el espectáculo de medio tiempo del evento deportivo disputado entre Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals. Incluso mencionó que Michael Jackson se volvería a morir en caso de haberlo visto. Es menester recordar que el show del "Rey del Pop" es uno de los más recordados por su calidad en el escenario.

Pero las cosas no terminaron ahí, pues culpó a la gente de no exigir talento a los artistas y a consecuencia tenemos espectáculos como los del reguetonero Bad Bunny, quien ha propiciado que la gente haga hasta lo imposible por conseguir un boleto para verlo.

"Vergonzoso el medio tiempo! ¡Lamentable! Se volvería a morir Michael Jackson! En la medida que no exijamos talento y calidad a los “artistas” estamos hundidos. Seguiremos peleando por un boleto para Bad Bunny".

Internautas atacan a Bisogno, pero éste se defiende

Sin importarle que hordas de internautas se lanzaran con "tridentes" contra él en Twitter, el periodista salió a defenderse contra cada uno que le pareciera ofensivo (muchos).

Fue así como algunos criticaron su trabajo en la televisión y en especial la prensa rosa o su participación en el teatro cuyo género es la comedia. Incluso hubo algunos que se metieron con su edad, hecho que parece haberle impedido entender el show (aunque precisamente por eso debió de haberlo comprendido).

Sin temor a volverse tendencia, Daniel Bisogno se lanzó armado con sus mejores groserías para defender su "argumento". Eso sí, aunque no lo defendieron, hubo quienes coincidieron con él, hecho que provocó minibatallas dentro de su comentario.

¿Cómo justificó Bisogno sus ofensas?

Aunque muchos de los comentarios en contra del comunicador no eran groseros, éste agarró parejo y sobajó a varios de ellos bajo el argumento de que "el que se lleva se aguanta" y que no se iba a quedar callado ante los improperios que recibiría.

"El que se lleva se aguanta! Me insultan sin motivo, va lo mismo de vuelta. Ahora resulta que me tengo que quedar callado ante los insultos? Jajajajajajajajaja No hago más que contestar las agresiones y estoy en mi absoluto derecho! Y solo falta que te tenga que explicar a ti algo".

Cabe destacar que esto lo manifestó así cuando una usuaria "lo acusó" con las televisoras más importantes del país, sin embargo, no contaron con que un importante ejecutivo lo apoyó y hasta una imagen GIF le dejó.

