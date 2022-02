Resistiré 2: Este es el ELENCO confirmado para este reality show

Aún no se ha dado a conocer la fecha exacta del estreno del nuevo reality show de MTV y no, esta vez no se trata de una nueva temporada ni de Acapulco Shore, ni de la Venganza de los Ex, sino de “Resistiré”, programa en el que los participantes ponen a prueba su instinto de supervivencia y convivencia.

Será en el mes de marzo cuando veamos el inicio de esta nueva temporada, cabe señalar que la edición pasada estuvieron representando a México la influencer Manelyk González, Sargento Rap, y el actor Eleazar Gómez.

¿Quiénes participarán en esta segunda temporada?

Este 13 de febrero de 2022, MTV a través de su cuenta de twitter lanzó el primer promocional de esta segunda temporada de Resistiré en donde dos de los nuevos participantes aparecen mostrando sus debilidades y fortalezas, sin embargo, solo salen dando la espalda, por lo que podemos apreciar los tatuajes de éstos y con base a ello poder adivinar de quiénes se trata.

A simple vista estos dos primeros personajes que aparecen en dicho promocional se trata de Fernando Lozada y Brenda Zambrano, ambos salieron del reality show Acapulco Shore pero han participado en otros programas como “Exatlón USA” y “Guerreros 2020”, respectivamente.

Muchas cosas los hacen muy fuertes, pero, ¿podrán contra sus debilidades? ??



No te pierdas el estreno de #MTVResistiré en MARZO por MTV ???? pic.twitter.com/k8E5FdOg7V — MTVLA (@MTVLA) February 14, 2022

Sin embargo, la cuenta de twitter @LaComadritaOf2 compartió una imagen en la que aparece el que podría ser el elenco completo de esta segunda temporada de “Resistiré”.

Algunos de los famosos que aparecen en dicha imagen son: Brenda Zambrano y su novio Guty Carrera, Fernando Lozada, Eduardo Miranda “El Chile”, Alba Zepeda, Julio Camejo, Kim Shantal, Yann Martín Olivo, Osiris Orozco, entre muchos más.

Foto: TW @LaComadritaOf2

