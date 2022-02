Manelyk González revela fuerte humillación de Celia Lora, “no le voy a rogar la amistad”

Manelyk González reveló nuevos detalles de su alejamiento de Celia Lora y además de confirmar de viva voz que ya no son amigas, confesó que la hija de Alex Lora ha llegado a decirle “hasta de lo que se va a morir” pues está sumamente ofendida por que la ex Acapulco Shore la “traicionó” hablándole a su peor enemiga en “La Casa de los Famosos”.

Fue durante una entrevista para el programa “El minuto que cambio mi destino”, el cual es conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante, donde Manelyk González estuvo como invitada para hablar sobre diversos aspectos de su carrera en los medios, así como todos sus escándalos y uno de los temas que más llamó la atención fue su pleito con Celia Lora, con quien logró entablar una muy buena relación tras compartir créditos en Acapulco Shore.

Para iniciar, “Mane” recordó que cuando llegó a “La Casa de los Famosos” estaba consciente de que era una competencia por lo que consideró prudente y necesario hablarle a todos los concursantes, incluyendo a Alicia Machado, la gran enemiga de Celia Lora, quien consideró esto como una auténtica traición por parte de la ex novia de Jawy Méndez.

“Llego a “La Casa de los Famosos” casi un mes después, fue difícil porque ya todos tenían sus amiguitos, sus alianzas, los favoritos, los rechazados y aparte llegó y estaba Celia Lora que era amiga mía y ella se molestó muchísimo porque me hice amiga de Alicia Machado, pero no entiendo qué quería que hiciera, yo fui por todo y a ganar no a hacerme enemigos por ella”, señaló Mane.

"No le voy a rogar la amistad"

En otro momento de la entrevista, la ex Acapulco Shore mencionó que la actitud de Celia Lora fue totalmente infantil pues no puede decidir a quién sí pueden hablarle sus amigas, además, se mostró firme en su decisión de mantenerse alejada de la modelo pues no piensa rogarle para que vuelvan a retomar su amistad.

“Celia Lora debería tener todo muy claro porque creció en la farándula, pero no, lo tenía todo al revés, como ‘no le hables a tal, solo tienes que estar conmigo, eres una maldita porque le hablaste a Alicia Machado que es mi enemiga”, pero es un reality show, no es la vida real, pero bueno, no me quiere hablar y tampoco le voy a rogar la amistad a nadie”, sentenció.

Para finalizar el tema, Manelyk González señaló que Celia Lora le ha dicho de todo a través de mensajes, incluso, dejó ver que la hija de Alex Lora ha tratado de humillarla diciéndole que su carrera en los medios despegó gracias a ella, sin embargo, “Mane” prefiere no responder para no generar más polémica a su alrededor.

“A mí me ha dicho hasta de lo que me voy a morir, ‘traicionera’, ‘maldita’, ‘haces todo por dinero’, ‘bájate de tu tabique’, ‘no sabes hacer nada’, ‘¿qué te pasa, creciste por mí’, ‘llegaste por mí’ y por supuesto que no, yo tengo lo que tengo gracias a mí, a mi esfuerzo a y a mi trabajo si fuera lo que dice ella hubiera llegado a la segunda semana de ‘La Casa de los Famosos’”, finalizó Manelyk.

SIGUE LEYENDO:

Manelyk: estas son las cirugías que se hizo durante Acapulco Shore y sus duras consecuencias

Manelyk ¿se acostó con alguien para entrar Acapulco Shore?; esto respondió